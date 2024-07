Orlen uzupełnia skład rady nadzorczej

Obradujące w środę w Płocku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu powołało, na wniosek Skarbu Państwa, dwóch nowych członków rady nadzorczej spółki: Piotra Wielowieyskiego oraz Mariana Sewerskiego. Po przegłosowaniu projektów uchwał w tej sprawie akcjonariusze Orlenu zakończyli obrady.

Obrady ZWZ Orlenu wznowiono w środę po przerwie ogłoszonej 25 czerwca. Do rozpatrzenia został jeden punkt porządku tego posiedzenia - zmiany w składzie rady nadzorczej. Jeszcze przed przerwą akcjonariusze spółki zdecydowali, że rada nadzorcza będzie liczyła 10 członków.

W środę Skarb Państwa, będący akcjonariuszem Orlenu, zgłosił do rady dwóch nowych członków: Piotra Wielowieyskiego, związanego już wcześniej z Grupą Orlen oraz Mariana Sewerskiego, związanego wcześniej z Texaco i Chevron.

Skład rady nadzorczej Orlenu to obecnie 9 osób, w tym przewodniczący - Wojciech Popiołek, wiceprzewodniczący - Michał Gajdus, sekretarz - Katarzyna Łobos oraz członkowie - Ewa Gąsiorek, Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Zieliński i Mikołaj Pietrzak oraz nowo powołani - Piotr Wielowieyski i Marian Sewerski.

Po powołaniu nowych członków rady nadzorczej Orlenu akcjonariusze spółki zakończyli w środę obrady.

Akcjonariusze Grupy Orlen

Z danych publikowanych w ostatnim czasie przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada w spółce 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 6,03 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,07 proc. akcji.

Podobnie jak 25 czerwca, środowe obrady ZWZ odbywały się w Centrum Administracji Orlenu w Płocku, gdzie znajduje się główny zakład produkcyjny spółki. W posiedzeniu tym uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący ponad 880 mln akcji spółki, czyli ponad 75 proc. kapitału zakładowego.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Według strategii Grupy Orlen do 2030 r., koncern planuje nakłady inwestycyjne na poziomie ponad 320 mld zł. Tegoroczne inwestycje mają wynieść tam 38,6 mld zł, w tym 27,9 mld zł na rozwój, z czego 5,7 mld zł w segmencie energetyki.

PAP, sek

