SN oddalił skargę ws. straty przez PSL ponad 9 mln zł

Sąd Najwyższy oddalił w czwartek skargę nadzwyczajną dotyczącą utraty przez PSL ponad 9 mln zł po odrzuceniu przez PKW sprawozdań z wyborów parlamentarnych w 2001 r. Skargę, od orzeczenia warszawskiego sądu apelacyjnego w tej sprawie, złożył przed rokiem RPO.

Jak wskazała sędzia Lemańska, postępowania nadzwyczajne „co istotne nie mogą zastępować kontroli instancyjnej i prowadzić do ponownego rozpoznania danej sprawy”.

Jednocześnie sędzia Lemańska wskazała, że partia polityczna „jest elementem systemu politycznego i w rezultacie uzyskuje status publiczno-prawny”.

To prowadzi do tego, że zupełnie inną miarę musimy przykładać do tego, w jaki sposób oceniamy ewentualne naruszenia w sferze związanej z majątkiem - dodała.