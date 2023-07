PE przyjął nowe przepisy dotyczące oszczędności energii

Parlament Europejski zatwierdził we wtorek plany, uzgodnione wcześniej z krajami członkowskimi, które wyznaczają nowe cele w zakresie oszczędności energii w perspektywie do 2030 r. w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Do tego czasu państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7 proc. na poziomie UE.

Temu celowi towarzyszyć będzie mechanizm monitorowania i egzekwowania, aby upewnić się, że państwa członkowskie realizują swój krajowy wkład w ten wiążący cel UE.

Do 2030 roku państwa członkowskie muszą redukować zużycie energii średnio o 1,5 proc. rocznie. Roczne oszczędności energii rozpoczną się od 1,3 proc. w okresie do końca 2025 r. i stopniowo osiągną 1,9 proc. w ostatnim okresie do końca 2030 r.

Cele oszczędnościowe powinny zostać osiągnięte poprzez działania lokalne, regionalne i krajowe, w różnych sektorach, np. w administracji publicznej, budynkach, przedsiębiorstwach, centrach danych itp. Europosłowie nalegali, aby system obejmował w szczególności sektor administracji publicznej, który będzie musiał zmniejszać swoje końcowe zużycie energii o 1,9 proc. każdego roku.

Państwa członkowskie powinny również zapewnić, że co najmniej 3 proc. budynków publicznych będzie co roku remontowanych, w celu uczynienia z nich budynków o niemal zerowym zużyciu energii lub budynków o zerowej emisji. Dyrektywa ustanawia również nowe wymagania dotyczące wydajnych systemów ciepłowniczych.

„Kryzys energetyczny jeszcze się nie skończył. Nie ma gwarancji, że kolejne zimy będą tak łagodne jak ostatnia. W ciągu najbliższych siedmiu lat musimy wprowadzić konieczne zmiany strukturalne. Bardzo się cieszę, że udało nam się skłonić państwa członkowskie do osiągnięcia znacznie bardziej ambitnych celów w zakresie efektywności energetycznej. Ma to kluczowe znaczenie, abyśmy w przyszłości nie byli już zależni od rosyjskiej energii i mogli osiągnąć nasze cele klimatyczne. Dzisiejsze głosowanie to wielkie zwycięstwo; jest ono nie tylko dobre dla naszego klimatu, ale także złe dla Putina” – powiedział sprawozdawca Niels Fuglsang z grupy Socjalistów i Demokratów.

Parlament przyjął przepisy 471 głosami do 147, przy 17 wstrzymujących się. Zanim wejdą one w życie, będą musiały zostać zatwierdzona przez Radę.

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet „Gotowi na 55”, dostosowujący istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii do nowego celu UE, jakim jest ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w stosunku do 1990 r.

Pakiet obejmuje również przekształcenie istniejącej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, dostosowując jej przepisy do nowego celu redukcji.

