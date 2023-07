Francja: Rząd zapłaci za... naprawę butów!

Rząd Francji będzie od października wypłacał swoim obywatelom małe sumy przy okazji naprawy odzieży i obuwia, aby walczyć z nadmiernym wyrzucaniem ubrań - informuje dziennik „Le Monde”. Każdego roku Francuzi pozbywają się 70 tysięcy ton odzieży, z których dwie trzecie trafia na wysypiska śmieci.

W ramach rządowego programu obywatele będą mogli wystąpić o nagrodę w wysokości 7 euro za naprawę obcasa i od 10 do 25 euro za naprawę odzieży w ramach funduszu o łącznej wartości 154 mln euro przewidzianego na lata 2023-2028.

We Francji w 2022 roku wypuszczono na rynek 3,3 mld sztuk odzieży, obuwia i tekstyliów domowych, jak podaje organizacja ekologiczna Refashion.

„Celem jest wsparcie tych, którzy dokonują napraw” - powiedziała we wtorek francuska minister ekologii Berangere Couillard, odnosząc się zarówno do małych pracowni krawieckich, jak i do marek odzieżowych, które oferują usługi naprawcze. Couillard zaprosiła „wszystkie pracownie krawieckie i szewców do przyłączenia się” do rządowej akcji.

Program jest częścią szeroko zakrojonej reformy sektora tekstylnego, jednego z najbardziej odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska na świecie, zapoczątkowanej przez francuski rząd z końcem 2022 roku.

