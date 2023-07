Hiszpańskie media chwalą Polskę: Polska przykładem

Omawiające zakończony w środę w Wilnie szczyt NATO media z Hiszpanii odnotowują „wygórowane” aspiracje Ukrainy w sprawie akcesu do tej organizacji. Wskazują też na przykład Polski, który ich zdaniem dowodzi, że nowi członkowie mogą znacząco przyczynić się do wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Konsekwencję i upór Polski w podnoszeniu swoich zdolności obronnych chwali w czwartek dziennik “El Mundo”, odnotowując, że “starzy” członkowie NATO, tacy jak Hiszpania, popadli w marazm i skąpstwo i zamykają grono państw Sojuszu w rankingu wydatków na obronność.

Polska stała się krajem NATO o największych wysiłkach podejmowanych na rzecz obrony, z wydatkami sięgającymi 3,9 swego PKB, czyli więcej niż Stany Zjednoczone, napisał “El Mundo”.

Porównanie to, jak odnotowuje gazeta, jest ośmieszające dla czwartej gospodarki strefy euro, jaką jest Hiszpania. Madrycki dziennik zauważa, że obok Luksemburga i Belgii wydaje ona aktualnie najmniejsze środki na obronę – zaledwie 1,26 proc. PKB.

Agencja Europa Press i dziennik “El Pais” podsumowując szczyt w Wilnie, zauważają duży sceptycyzm, a nawet niezadowolenie panujące wśród ukraińskiej opinii publicznej z powodu braku zaproszenia przez Sojusz Północnoatlantycki Kijowa do struktur NATO.

Madrycka gazeta twierdzi, że choć istnieje pewien optymizm co do możliwego akcesu Ukrainy do NATO, to “jest to optymizm umiarkowany”.

“El Pais” zauważa, że nieustanne rosyjskie ataki powietrzne na ukraińskie miasta dają Kijowowi argument o “potrzebie przyspieszenia członkostwa Ukrainy w NATO”, a tym samym zakończenia wojny.

pap, jb