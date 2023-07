Tu zdobędziesz stopień naukowy z inżynierii bezpieczeństwa

Rada Doskonałości Naukowej przyznała Państwowemu Instytutowi Badawczemu NASK uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowej dyscyplinie naukowej: inżynieria bezpieczeństwa

To druga, obok dotychczasowej informatyki technicznej i telekomunikacji, dyscyplina, w której NASK-PIB otrzyma kategorię naukową.

Ze względu na rozwój cyberprzestępczości badania nad bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych to jeden z kluczowych obszarów współczesnych nauk inżynieryjnych. Przyznane uprawnienia umacniają status NASK jako kluczowej instytucji naukowej w systemie cyberbezpieczeństwa Polski, ale także ważnego partnera świadczącego usługi dla użytkowników internetu, sektora finansowego, producentów i testerów urządzeń. W ramach projektów inżynierii bezpieczeństwa NASK pracuje nad metodami ochrony informacji, technologii przetwarzania i analizy danych o incydentach, a także o podatności systemów. Analizuje także ruch sieciowy i, w ramach swoich projektów, łagodzi skutki ataków DDoS. Chroni wymianę danych w sieciach teleinformatycznych, wykorzystując technologie optycznej kryptologii kwantowej. W NASK wykorzystuje się także uczenie maszynowe do ochrony użytkowników bankowości elektronicznej.

Nowa dyscyplina to docenienie naszego potencjału, ale też najlepsza motywacja do rozwoju. To impuls do wzmożonych badań naukowych, działań publikacyjnych czy dalszej promocji naszych dokonań w naukowym świecie – mówi dr hab. inż. Michał Karpowicz – dyrektor ds. naukowych w NASK-PIB.