Utrzymuje się tendencja spadkowa na rynku mikroinstalacji

Na koniec maja liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci wyniosła ok. 1 milion 276 tysięcy, a ich moc przekroczyła 9,87 GW – wynika z danych danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE).

W maju operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) przyłączyli ponad 15 tys. nowych mikroinstalacji o mocy bliskiej 142 MW. Dla porównania w kwietniu było to 12 tys. mikroinstalacji o mocy sięgającej 110 MW.

„Widoczny jest niewielki wzrost w stosunku do kilku poprzednich miesięcy, jednak nadal jest to tendencja spadkowa w stosunku do pierwszej części 2022 roku. Tendencja spadkowa może wynikać z dużego poziomu inflacji, wynikających stąd większych kosztów kredytów i wstrzymania lub odroczenia decyzji zakupu mikroinstalacji” – czytamy w komentarzu PTPiREE.

W rekordowym pod względem liczby przyłączeń I kwartale 2022 roku przyłączono więcej mikroinstalacji (152 817) niż w całym 2019 roku (100 212). Był to również rekordowy kwartał pod względem wolumenu przyłączonej mocy, który wyniósł ponad 1 265 MW – co stanowi tylko w jednym kwartale moc większą niż łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do końca I kwartału roku 2020.

„Podsumowując 2022 rok liczba mikroinstalacji w sieci wzrosła o blisko 42 proc. przy wzroście mocy zainstalowanej o ponad 52 proc. w stosunku do stanu na koniec 2021 roku” – wskazuje PTPiREE.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych miesiącach / autor: PTPiREE

Z danych Towarzystwa wynika, że nadal na wysokim poziomie utrzymuje się średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji. W I kw. 2023 roku wyniosła ona 9,64 kW i była o ponad 2,96 kW wyższa niż średnia moc 2020 r. (6,68 kW).

„Obecny trend widoczny od początku IV kwartału 2021 roku wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych, co niestety nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji” – czytamy w komunikacie PTPiREE.

Średnia moc przyłączonych mikroinstalacji / autor: PTPiREE

Czytaj także: Afera FOZZ. Córka Falzmanna wywołuje Balcerowicza

rb