Kardynał okradał Watykan? Chodzi o miliony euro

Watykański bank IOR zamknął 2014 rok zyskiem w wysokości ponad 69 milionów euro. To rekordowo dużo - w 2013 roku zysk ten wyniósł 3 mln euro. Zlikwidowano 4614 kont, w tym należących do osób nieuprawnionych do ich posiadania i klientów budzących podejrzenia.