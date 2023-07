Jedz ten rodzaj sera, aby obniżyć poziom cholesterolu

Na co dzień sery kojarzymy przeważnie z mlekiem krowim, ewentualnie owczym. Rzadko jednak zwracamy uwagę na sery kozie

Wedle opinii naukowców, sery kozie są zdrowsze od tych wytwarzanych z mleka krowiego i na dodatek pomagają obniżyć poziom cholesterolu oraz zwiększyć wrażliwość tkanek na insulinę. Z tego powodu powinniśmy przekonać się do tego niecodziennego produktu.

Gdzie spożywa się najwięcej kozich serów?

Nie będzie tu dużego zaskoczenia, ponieważ są to kraje, w których to królują sery, a więc Francja, Szwajcaria oraz Włochy. Co więcej, tamtejsi mieszkańcy doceniają je nie tylko za walory smakowe, ale są również świadomi ich właściwości zdrowotnych. W krajach tych przeprowadzono badania, które pokazały, że pomimo dużej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych obecnych w tradycyjnej kuchni francuskiej, mieszkańcy tego kraju odznaczają się najniższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, w porównaniu do reszty krajów Unii Europejskiej. Odpowiedzialny za to jest między innymi kozi ser. Jak zauważono, przyczynia się on do zmniejszenia cholesterolu frakcji LDL. A to nie jedyne właściwości tego sera. Wykazano bowiem, że ze względu na niski indeks glikemiczny (około 30), polecane są osobom z insulinooporonością oraz diabetykom. Ser ten zawiera śladowe ilości węglowodanów i nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Z tego względu mogą go spożywać także osoby z nietolerancją laktozy.

Co dostarczają?

Pod względem wartości odżywczych nie wyróżniają się szczególnie na tle innych tego typu produktów. Ser kozi składa się więc przede wszystkim z tłuszczu oraz białka. Nie możemy też zapomnieć o witaminach i mikroelementach. To bardzo dobre źródło dobrze przyswajalnego wapnia oraz fosforu. W mniejszych ilościach znajdziemy w nich także magnez, potas, żelazo czy cynk. Musimy jednak uważać na duże ilości sodu. Pierwiastek ten występuje w znacznych ilościach właśnie w serach, co szczególnie istotne jest dla nadciśnieniowców. Oprócz tego spożywając ser kozi dostarczymy sobie witaminy A, B6, B12 oraz E i K. Niestety nie jest to produkt niskokaloryczny. Ilość energii zależna jest od jego rodzaju. Najwięcej, bo 450 kcal/100 g znajdziemy w twardym serze kozim, nieco mniej natomiast, bo 270 kcal/100 g w miękkim. W sklepach możemy też kupić kozie serki twarogowe. Mają one najmniej kalorii ze wszystkich, bo 160-200 kcal/100 g. Ciekawym rozwiązaniem jest też serek kanapkowy, wykonany właśnie z sera koziego.

Do czego wykorzystać?

Ser kozi świetnie komponuje się z oliwkami oraz figami, czy winogronami. Stanowi także doskonałe uzupełnianie sałatki z orzechami włoskim, burakiem i sosem na bazie oliwy. Pasują też jako zamiennik tradycyjnego sera krowiego na kanapkach, pizzy czy zapiekankach. Należy jednak pamiętać, że jego smak jest specyficzny i bardzo wyrazisty, przez co nie każdemu musi smakować. Na pierwszy raz, warto zatem kupić mały kawałek i ocenić czy odpowiada nam jego smak.

Na podstawie publikacji Wprost/żywienie

Filip Siódmiak