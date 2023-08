6 tysięcy złotych na zatrzymanie deszczówki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór do nowej edycji programu „Moja woda”. Tym razem właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę, mogą otrzymać dotację w wysokości 6 tys. zł.

„Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu Moja Woda jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach” – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.