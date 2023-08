Ceny paliw powinny być stabilne nawet do końca miesiąca

Stabilny poziom hurtowych cen paliw w ostatnim tygodniu, mimo wzrostu cen produktów gotowych na europejskim rynku ARA, może oznaczać, że ceny paliw na krajowych stacjach pozostaną stabilne przynajmniej do końca sierpnia - wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Średnia krajowa cena benzyny Pb95 w Polsce wzrosła w skali tygodnia 2 gr/l do 6,61 zł/l. Diesel podrożał 3 gr/l do średniego poziomu 6,39 zł/l. Litr autogazu kosztuje aktualnie 2,79 zł, czyli 2 gr mniej niż przed tygodniem.

Średnia cena benzyny Pb95 w UE 31 lipca wynosiła 7,41 zł/l (1,68 euro/l), natomiast diesla 6,97 zł/l (1,58 euro/l). Od początku wakacji średnie ceny benzyny Pb95 i diesla na rynku unijnym wzrosły odpowiednio 0,23 zł/l (0,06 euro/l) oraz 0,27 zł/l (0,07 euro/l). W Polsce od początku wakacji średnia cena benzyny Pb95 „na pylonie” wzrosła 11 gr/l, z kolei diesla 19 gr/l. Biorąc jednak pod uwagę wakacyjne promocje sięgające 30-40 gr/l, w efekcie na krajowych stacjach paliw można zatankować taniej niż w końcówce czerwca.

Ropa naftowa Brent w skali tygodnia podrożała około 1 USD/bbl i jest to szósty z rzędu tydzień wzrostu cen ropy naftowej. Od końca czerwca ropa Brent podrożała już ponad 10 USD/bbl. Ceny benzyn na europejskim rynku ARA wzrosły w tym okresie blisko 120 USD/t (ok. 35 gr/l) natomiast diesla 180 USD/t (61 gr/l). W piątek rano notowania październikowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 86 USD/bbl. Ceny rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam wzrosły do 73 USD/bbl i jest to najwyższy poziom od października 2022 roku.

Arabia Saudyjska zapowiedziała utrzymanie dobrowolnych, dodatkowych cięć produkcji w wysokości 1 mln bbl/d, które zostały wprowadzone w lipcu, przynajmniej do końca września. Cięcia produkcji mogą zostać przedłużone na kolejne okresy lub zwiększone i przedłużone. Oznacza to, że Arabia Saudyjska do końca września będzie utrzymywała poziom produkcji w okolicach 9 mln bbl/d, czyli z pominięciem roku 2019 i okresu pandemii najniższy od 2011 roku.

Rosja z kolei zamierza zmniejszyć eksport ropy naftowej o 0,5 mln bbl/d w sierpniu i 0,3 mln bbl/d we wrześniu. W lipcu eksport rosyjskich produktów naftowych wzrósł z 2,44 mln bbl/d w maju do 2,51 mln bbl/d, w tym eksport samych olejów zwiększył się o 5 proc. do 0,92 mln bbl/d.

ISBnews/BM Reflex/rb