Arsenał podstępu: Tak Pekin zdobędzie Tajwan

Wojska Lądowe Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ćwiczyły niedawno desant z wykorzystaniem… cywilnych statków. Ta nowa taktyka ma być pomocna przy potencjalnym ataku na Tajwan, ale nie stanowi jedynego, nietypowego oręża w arsenale podstępów Pekinu!

Jak wskazuje na portalu ZBiAM Marcin Chała:

Zrealizowany scenariusz zakładał kombinowaną wojskowo–cywilną operację przy założeniu braku dostępu do wymaganego zaplecza okrętowego sił morskich Państwa Środka.

Jak dodaje:

Nie był to pierwszy przypadek wykorzystania statku półzanurzalnego w roli platformy dla operacji realizowanych przez statki powietrzne należące do Wojsk lądowych Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. W sierpniu 2020 roku rolę nosiciela odgrywał należący do konglomeratu ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited) statek Zhen Hua 28, a z jego pokładu operowały wówczas maszyny wielozadaniowe Z-8 oraz lekkie bojowe Z-19