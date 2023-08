Rośnie zainteresowanie domami na sprzedaż. Przyczyną jest Bezpieczny kredyt

Potencjalni nabywcy domów poszukiwali ich w lipcu o 15 proc. częściej niż przed rokiem. I, co interesujące, popularnością cieszyły się oferty niewielkich tego typu nieruchomości, których ceny mieszczą się w limicie programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, czyli do 800 tys. zł – wynika z danych Otodom. Według tych danych w lipcu 2023 r. liczba wyszukiwań domów na sprzedaż wzrosła o 14 proc. w porównaniu z czerwcem i o 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu.

”Wzrost popytu w segmencie domów na sprzedaż to efekt ogólnego ożywienia na rynku nieruchomości, związanego częściowo z programem dopłat do kredytów. Z jednej strony obserwujemy bowiem rosnące zainteresowanie domami w cenach spełniających limity programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jednak z drugiej strony Polacy coraz częściej poszukują także droższych domów. To wskazuje, że obecnie zakup tego typu nieruchomości rozważają również nabywcy gotówkowi lub dysponujący wyższą zdolnością kredytową” – skomentowała Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom.

Popyt zachęcił także sprzedających do wystawienia domów na sprzedaż. Liczba takich ofert wzrosła w ujęciu rocznym o 20 proc. Jak przypomina Otodom, szczyt ożywienia w segmencie domów na sprzedaż przypada zazwyczaj w okresie noworocznym, w tym roku jednak, po wprowadzeniu dopłat z programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., zależność ta nie potwierdziła się.

W porównaniu do ubiegłego roku zainteresowani kupnem domu częściej zwracają uwagę na nieruchomości o mniejszym metrażu. W lipcu tego roku prawie 40 proc. wyszukiwań dotyczyło domów o powierzchni 76-100 mkw., te przekraczające 150 mkw. stanowiły niecałe 14 proc. Najbardziej popularne były domy czteropokojowe i pięciopokojowe (43 proc. wszystkich ogłoszeń w tej kategorii).

„Biorąc pod uwagę limity programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., nie dziwi fakt, że w ostatnim czasie zwiększyła się liczba wyszukiwań mniejszych domów, których cena całkowita mieści się w dopuszczalnej kwocie. W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać nasilenia tej tendencji. Nabywcy zainteresowani skorzystaniem z oferty kredytu z rządowym subsydium będą nadal poszukiwać nieruchomości o mniejszym metrażu przy liczbie pokoi, która umożliwi komfortowe funkcjonowanie na stosunkowo niewielkiej przestrzeni” – mówi Klimaszewska.

Ponadto większym, niż rok temu, zainteresowaniem cieszą się domy na sprzedaż w cenie od 1-1,5 mln. zł ( +1,5 p.p. r/r w udziale wyszukiwań według przedziału cenowego).

„Wysoki poziom inflacji i koszty budowy prawdopodobnie przekierowują uwagę części osób, które planowały samodzielną budowę domu, na zakup gotowych nieruchomości. Równocześnie większa niż przed rokiem liczba dostępnych ofert oraz wzrost dostępności kredytowania zachęca nabywców dysponujących wyższym budżetem do poszukiwania domów dla siebie” – uważa ekspertka.

Dane Otodom pokazują, że największą popularnością cieszą się domy wolnostojące. W lipcu było to 63 proc. wyszukiwań. Daleko w tyle, znalazły się domy w zabudowie bliźniaczej (10 proc. wyszukiwań), szeregowcy stanowiły jedynie 6 proc. zapytań.

„W II kwartale tego roku koszt zakupu mkw. powierzchni użytkowej domu wolnostojącego był ok. 12 proc. niższy niż w przypadku szeregowca i ok. 10 proc. niższy od domu w zabudowie bliźniaczej. Jednak za tak dużą popularnością domów wolnostojących stoi przede wszystkim nasze przywiązanie do posiadania własnego ogrodu i prywatności, której inne typy domów nie zapewniają w tak dużym stopniu” – dodaje analityczka Otodom.

Jeśli chodzi o oferty, to – przy uwzględnieniu rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – było w lipcu w czym wybierać. Prawie połowa ofert domów na sprzedaż odpowiadała maksymalnemu limitowi programu, czyli 800 tys. zł. Przy mniejszym budżecie (do 600 tys. zł), do dyspozycji było ok. 26 proc. spośród 68 tys. ogłoszeń. Domy w cenie ofertowej 600-800 tys. zł stanowiły ponad jedną czwartą oferty.

W lipcu najwięcej ofert domów na sprzedaż dostępnych było w województwach mazowieckim (ponad 12 tys.), śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim (7-8 tys.). Najmniej liczna oferta była w Świętokrzyskiem, Opolskiem i Lubuskiem.

Program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” zakłada rządową dopłatę do zakupu przez osoby, które nie były wcześniej właścicielami nieruchomości mieszkalnej. O kredyt taki mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł.

Jednocześnie możliwe jest zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

Wysokość wpłat - jak zakłada ustawa - może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Oszczędności te będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

