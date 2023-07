Znamy pierwsze wyniki „Bezpiecznego kredytu”

Dotychczas złożono ok. 4,4-4,5 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny Kredyt” 2 proc. - poinformował w Polskim Radiu24 Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

„Mamy taką wstępną analitykę. Pierwsze informacje są takie, że mamy w rozpatrzeniu 4,4 tys. - 4,5 tys. wniosków o kredyt, już konkretnych, wypełnionych z kompletem dokumentów, które czekają na decyzję kredytową” - powiedział Buda. „Natomiast umów podpisanych jest kilkadziesiąt” - dodał.

Doprecyzował, że są to dane z ub. piątku.

Wcześniej minister mówił, że „wszystko wskazuje”, iż chętnych do skorzystania z kredytu może być więcej niż pierwotnie szacowano (oceniano, że w ramach programu nabywanych będzie 30-40 tys. mieszkań rocznie).

O kredyt z dopłatą będą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kredyt z dopłatą do rat będzie mógł zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł. Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowi będzie różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych o okresowo stałej stopie procentowej (stopa stała w okresie 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (w projekcie założono 0,9 średniego oprocentowania), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2 proc. (oprocentowanie podstawowe).

