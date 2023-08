Tyle wniosków wpłynęło w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

Dotychczas wpłynęło ponad 18 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” - podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przepisy ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe weszły w życie na początku lipca br.

„Po czterech tygodniach działania programu ‘Pierwsze Mieszkanie’, którego Bezpieczny kredyt 2 proc. jest częścią, wpłynęło już ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu” - czytamy w komunikacie.

Drugi filar programu, czyli Konto Mieszkaniowe (oszczędzanie na mieszkanie na preferencyjnych warunkach) zaowocowało założeniem niemal 600 kont oszczędnościowych.

Tuż po wdrożeniu programu na początku lipca minister rozwoju i technologii Waldemar Buda mówił, że „wszystko wskazuje”, iż chętnych do skorzystania z kredytu może być więcej niż pierwotnie szacowano.

Ocena skutków regulacji (OSR) do ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wskazywała, że liczba udzielonych kredytów w 2023 ma wynieść 10 tys., a w 2024 r. osiągnie wielkość 40 tys. Począwszy od 2025 r. wielkość bazowa rocznej akcji kredytowej została oszacowana na poziomie 30 tys. kredytów.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza tzw. bezpieczny kredyt 2 proc. oraz konta mieszkaniowe.

O kredyt z dopłatą będą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł. Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Jednocześnie możliwe jest zakładanie kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

Wysokość wpłat - jak zakłada ustawa - może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania. Oszczędności te będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

Czytaj także: Czy stopy procentowe zagrożą „kredytowi 2 proc.”?

ISBnews/rb