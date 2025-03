Wkrótce Samorządowy Kongres Trójmorza. Co w programie?

Samorządowy Kongres Trójmorza na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Województwa Lubelskiego. Co roku w Lublinie spotykają się przedstawiciele z 13 państw regionów Trójmorza. Współpraca z krajami morza Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego pozwala na szybszy rozwój i dogonienie pozostałych krajów Europy Zachodniej. W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca kolejną, piątą już edycję Kongresu, który odbędzie się w dniach 12-13 marca br.

Samorządowy Kongres Trójmorza to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współpracy samorządowej skupiającej przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw Inicjatywy Trójmorza. Ta oddolna inicjatywa, uzupełniająca format prezydencki, sprzyja wymianie poglądów, doświadczeń i umożliwia wspólne poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych wyzwań.

– Samorządowy Kongres Trójmorza to uzupełnienie idei, którą współtworzyli prezydent Andrzej Duda i była prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. To miał być dodatkowy komponent dla tych, którzy chcą się integrować, szczególnie dla nowych członków Unii Europejskiej, czyli krajów zdecydowanie biedniejszych niż kraje tzw. starej Unii. Kongres Trójmorza to zejście na niższy szczebel, czyli współpraca samorządów. W tych trzynastu państwach Inicjatywy Trójmorza jest aż 300 regionów. Spodziewamy się 1200 uczestników z 25 krajów – powiedział na konferencji prasowej marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

I dzień Kongresu – 12 marca

W pierwszym dniu we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP na Kongresie nastąpi posumowanie 10-lecia Inicjatywy Trójmorza, analiza dotychczasowych osiągnięć i określenie kierunki dalszego rozwoju. Kolejnym tematem będzie właściwe wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Nowością będzie utworzenie nowej sieci w dziedzinie turystyki – 3Seas Tourism Network. Jest to inicjatywa zaproponowana we współpracy z partnerem bułgarskim, która ma na celu ożywienie współpracy turystycznej pomiędzy podmiotami z Europy Środkowej. Dlatego do programu wszedł panel „Rola Trójmorza w rozwoju turystyki międzyregionalnej”.

Wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN uczestnicy Kongresu przyjrzą się stanowisku Komisji Europejskiej względem tego formatu, omówią priorytetowe projekty infrastrukturalne w Europie Środkowej, przyszłość Inicjatywy Trójmorza oraz wyzwania, z jakimi mierzą się państwa w kontekście bezpieczeństwa i przeciwdziałania dezinformacji.

Pierwszego dnia zaplanowane jest także ogłoszenie Deklaracji o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Członkami Sieci Regionów Trójmorza na rzecz wsparcia i przygotowania budowy międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia przez trzy regiony (Podkarpackie, Lubelskie oraz Kraj Preszowski).

Rozrośnie się także Sieć Regionów Trójmorza, która liczy obecnie 27 członków z 7 krajów, oraz Sieć Uniwersytetów Trójmorza licząca 16 uczelni z 12 krajów.

– Komponent naukowy jest już nierozerwalnie związany z Kongresem Trójmorza. Pracownicy naukowi uniwersytetów przygotowują wspólne projekty badawcze, publikacje, i to nie tylko stricte z geopolityki Trójmorza. Główną osią dyskusyjną będą wyzwania dotyczące sztucznej inteligencji w medycynie. Również Województwo Lubelskie działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego swoich mieszkańców. W tym roku w Polsce obchodzimy tysiąc lat koronacji Bolesława Chrobrego i chcemy również włączyć to w komponent Trójmorza, gdyż wiele instytucji kultury współpracuje z krajami Trójmorza, a tu będą mieli możliwość debaty o wartości kultury. A wszystko podsumujemy na Gali, podczas której będziemy honorować firmy i osoby działające w tym obszarze – dodał członek zarządu Marcin Szewczak.

Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu będzie Gala Regionów Trójmorza. Podczas wydarzenia, które odbędzie się w Filharmonii Lubelskiej, zostaną wręczone nagrody „Międzynarodowy sukces w obszarze Inicjatywy Trójmorza”

II dzień Kongresu – 13 marca

Rozmowy drugiego dnia Kongresu rozpoczną się kwestią bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju regionów w kontekście wyzwań oraz zagrożeń transformacji energetycznej i paliwowej. Z uwagi na położenie Województwa Lubelskiego podczas Kongresu nie może zabraknąć debaty o przyszłości Ukrainy, pomocy w jej odbudowie czy też przygotowaniach do członkostwa w Unii Europejskiej.

W programie znajdą się również dwa panele dotyczące kultury – pierwszy jako narzędzie promocji regionu oraz drugi dotyczący współpracy skansenów Via Carpatia, którego partnerem merytorycznym jest Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Całość domknie spotkanie Meet&Greet – sesja dla gmin i organizacji pozarządowych poszukujących partnerstwa.

Wydarzenia towarzyszące

Na uczestników Kongresu Trójmorza czekają również inne propozycje: Forum Gospodarcze dla przedsiębiorców, sesja naukowa, której patronuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy Wschodni Kongres Młodych Liderów.

Podczas Forum Gospodarczego odbędą się sesje tematyczne, w tym: Kobiece Lubelskie ukazujące rolę kobiet i ich wpływ na rozwój regionalny; wpływ nowoczesnych technologii na rozwój przedsiębiorstw; a także internacjonalizacja MŚP, czyli możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście Wystawy Światowej EXPO 2025 w Osace. W Debacie Regionów zostanie poruszony temat transportu multimodalnego w Europie Środkowej, czyli lotniska cargo, kolei oraz trasy Via Carpatia.

– Podczas tegorocznego Forum Gospodarczego będzie innowacyjnie i z dużą dawką sztucznej inteligencji. W obszar AI wprowadzi nas ekspert z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Następnie przeniesiemy się do Japonii, gdzie w tym roku odbywa się Światowa Wystawa Expo 2025 Osaka. Województwo lubelskie będzie tam obecne ze swoim programem promocji kulturalnej i turystycznej oraz programem gospodarczym dla lubelskich MŚP. Eksperci w panelach będą rozmawiać o umiędzynarodowieniu działalności, budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych, sztucznej inteligencji, innowacjach, a także energetyce atomowej – zapowiada dyrektor Elwira Lorenz, dyrektor Departamentu Gospodarki UMWL.

Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze spotkań B2B i stoisk wystawienniczych.

– Lublin i województwo lubelskie wchodzi do wyższej ligi, o których mówi się w Europie. Mamy dziedzictwo unii lubelskiej, czyli pierwszej unii realnej, i to będzie wyróżniało Lublin przez najbliższe lata. Idea Trójmorza nieustannie się rozwija i teraz – o czym jestem przekonany – dostanie większej dawki energii, bo także Ameryka jest zainteresowana rozwojem idei trójmorskiej, stanowiącej przeciwwagę wobec Rosji. Trójmorze to idea wolności i równości, która ma jednoczyć, a nie dzielić. Dlatego gorąco zapraszam 12 i 13 marca do śledzenia nas w mediach społecznościowych – podsumował marszałek Jarosław Stawiarski.

W ubiegłorocznym IV Samorządowym Kongresie Trójmorza wzięło udział ponad 900 uczestników z 20 krajów (m.in. z Litwy, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Łotwy, Rumunii, Ukrainy, Mołdawii, ale także USA, Japonii, Argentyny i Grecji). W 30 panelach wystąpiło łącznie 180 prelegentów. Odwiedziło nas 4 ambasadorów: z Japonii, Łotwy, Bułgarii oraz Argentyny i delegacje zagraniczne z ponad 20 regionów.

