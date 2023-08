Krynica Forum 2023 coraz bliżej. Jest program wydarzenia

Organizatorzy Krynica Forum opublikowali szczegółowy program imprezy

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w dniach 13-15 września br. Podczas ponad stu paneli dyskusyjnych goście poruszą kluczowe zagadnienia z obszarów bezpieczeństwa strategicznego, energetycznego i klimatycznego.

Zapowiedź forum

Pierwsza ścieżka programowa poświęcona bezpieczeństwu strategicznemu będzie skupiać się na tematach takich jak wzmocnienie bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, rosnące zagrożenia cybernetyczne oraz przyszłość NATO.

Drugą ścieżką tematyczną będzie bezpieczeństwo energetyczne, z naciskiem na energetykę jądrową. Naukowcy, samorządowcy i przedsiębiorcy – to eksperci z obszaru energetyczno-klimatycznego, którzy będą omawiać projekty budowy elektrowni jądrowych, rolę energii atomowej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego oraz wyzwania związane z konfliktem w Ukrainie, a polską polityką energetyczną.

Trzecia ścieżka programowa skupi się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem klimatycznym. Uczestnicy Forum będą dyskutować o zrównoważonym rozwoju, poruszając kwestie związane z rolnictwem, a także z reakcją Europy na konflikt w Ukrainie w kontekście neutralności klimatycznej. Debata obejmie również analizę wpływu pakietu „Fit for 55” na Unię Europejską i Polskę oraz ścieżki ku neutralności klimatycznej w Polsce.

Jak sprawić, by Ukraina wzmacniała się gospodarczo? Czy świat jest zainteresowany inwestowaniem na Ukrainie – w kraju, gdzie toczy się krwawa wojna? Jak zachęcać do tego inwestorów? Jakie są perspektywy dla polskich firm, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy? Jakie są wyzwania związane z integracją po wielkim napływie ukraińskich uchodźców do Polski? To także tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi poszukają uczestnicy Krynica Forum 2023.

Natomiast forum rozpocznie się od uroczystego otwarcia z przemówieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy i przewodniczącego delegacji Republiki Korei. Program Forum Koreańsko-Polskiego zostanie zrealizowany przy ścisłej współpracy organizatorów Forum ze stroną koreańską.

Małopolska jako partner główny Krynica Forum 2023 szczególnie zaangażuje się w tematykę rozwoju regionalnego…

I część paneli poświęcona będzie nowym technologiom.

Krynica Forum to wydarzenie łączące biznes, politykę i środowisko akademickie, które odbędzie się w dniach 13-15 września w Krynicy-Zdroju. To platforma otwartej wymiany myśli, dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze oraz budowania relacji na najwyższym szczeblu. Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa, spójności społecznej oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Czytaj też: Krynica Forum 2023 – Małopolska Partnerem Głównym

Mat.Pras./KG