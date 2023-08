Światowe media piszą o Polsce. "Największa modernizacja polskiej armii"

Około 2 tys. żołnierzy uczestniczyło we wtorek, 15 sierpnia, w Warszawie w defiladzie wojskowej pod hasłem „Silna Biało-Czerwona”. Zaprezentowano ponad 200 pojazdów wojskowych i prawie sto statków powietrznych. Wydarzenie głośno komentowały zagraniczne media.

W obliczu trwającej kampanii przedwyborczej demonstracja siły daje władzy możliwość zwiększenia zaufania obywateli do rządu - dodaje.

W stolicy Polski odbywa się we wtorek największa defilada wojskowa od zimnej wojny, mająca wysłać wiadomość Moskwie oraz polskim wyborcom przed październikowymi wyborami - informuje chorwacki dziennik „Dnevnik”.

W artykule chorwackiego dziennika przywołano słowa polskiego ministra obrony, który określił tegoroczną defiladę „inną od wszystkich innych”.

W tekście wymieniono część z prezentowanego w Warszawie uzbrojenia: czołgi Abrams i K2, haubice K9, rakiety HIMARS i systemy Patriot.

„Dnevnik” przypomniał, że polskie władze zobowiązały się zwiększyć finansowanie obronności państwa i w roku bieżącym chcą przekazać na ten cel nawet 4 proc. PKB.

W Warszawie obchodzono tegoroczne Święto Wojska Polskiego wielką defiladą. W tle była rosyjska agresja na sąsiednią Ukrainę – opisuje we wtorek dpa i podkreśla, że defilada wojskowa odbyła się w symbolicznym dla Polski dniu, upamiętniającym zwycięstwo nad sowieckim najeźdźcą podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

Podczas wtorkowej defilady przez centrum stolicy przemaszerowały dwa tysiące żołnierzy, zaprezentowano 200 jednostek techniki wojskowej. Podczas pokazu lotniczego nad miastem przeleciało prawie sto samolotów i śmigłowców – podało dpa.

Polska, jako kraj należący do UE i do NATO, jest nie tylko jednym z największych politycznych i militarnych zwolenników Ukrainy, ale też na dużą skalę uzbraja się przeciwko zagrożeniu, płynącemu ze strony Rosji. Niepokój w Polsce rośnie też z powodu działań rosyjskich najemników grupy Wagnera na terenie sąsiedniej Białorusi – skomentowało dpa, podkreślając, że ciągu najbliższych kilku lat polska armia niemal podwoi swoje siły.

Z danych ministerstwa obrony wynika, że polskie siły zbrojne liczą obecnie 172 500 żołnierzy (mężczyzn i kobiet), w tym dziesiątki tysięcy w ochotniczych organizacjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Według planów Warszawy powinno ich być 300 tys., wliczając w to bezpieczeństwo wewnętrzne – dodało dpa.

Polska podpisała również miliardowe umowy ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową, dotyczące modernizacji armii i sił powietrznych. Latem ubiegłego roku Warszawa złożyła duże zamówienie w Korei Południowej na 48 samolotów bojowych FA-50, 48 haubic samobieżnych K9 oraz 180 czołgów podstawowych K2, z których 24 zostały już dostarczone. Ponadto Polska zakupiła łącznie 366 amerykańskich czołgów Abrams, z czego 250 to najnowsze wersje, a 116 - używane.

Liczni obywatele mimo gorąca zgromadzili się, by podziwiać amerykańskie czołgi Abrams, systemy artyleryjskie HIMARS, systemy Patriot czy południowokoreańskie haubice K9 i samoloty FA-50” - podała serbska telewizja.

Polska zaprezentowała we wtorek - podczas organizowanej w Warszawie defilady wojskowej - swoje najbardziej zaawansowane uzbrojenie - poinformowała serbska telewizja N1.

N1 zwróciła także uwagę na kontekst tegorocznej defilady: trwającą na Ukrainie wojnę i zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce.

Serbska telewizja zaznaczyła, że paradę wojskową zorganizowano z okazji 103. rocznicy zwycięstwa Polski nad siłami bolszewickimi prowadzącymi ofensywę w kierunku zachodniej Europy.

W Polsce odbywa się dziś największa parada wojskowa od czasu zimnej wojny; bierze w niej udział ok. 2 tys. żołnierzy z Polski i państw sojuszniczych z NATO” - poinformował z kolei dziennik „Politika”.

Przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie i społeczności polskiej w tym kraju złożyli w wtorek, w Święto Wojska Polskiego, wieńce na wileńskim cmentarzu na Rossie, przy grobie, w którym jest pochowana matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka.

Przy mauzoleum Matki i Serca Syna z udziałem wojskowej asysty honorowej byli obecni kombatanci, harcerze, młodzież szkolna i akademicka, goście z Polski, a także przedstawiciele wojska polskiego.

15 sierpnia miało miejsce wielkie wydarzenie, które wspominamy do dzisiaj chociaż upłynęło ponad 100 lat” – powiedział ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł, zwracając się do licznie zgromadzonych. Podkreślił, „to był czas wielkiej chwały orędzia polskiego, ale także mobilizacji polskiego społeczeństwa”.

Ambasador dodał, że „zwycięstwo Bitwy Warszawskiej jest ważne nie tylko z perspektywy Polski, ale także z perspektywy wielu innych narodów i państw w tym także Litwy”.

Gdyby nie to zwycięstwo, niepewny byłby los Litwy. Historia niepodległej Litwy potoczyłaby się inaczej. (…) Prawdopodobnie mapa Europy dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej – powiedział ambasador.

Szef polskiej placówki dyplomatycznej przypomniał o trwającej wojnie na Ukrainie.

Niestety, tak samo jak w tamtym czasie (w latach dwudziestych XX wieku), także wcześniej i teraz cywilizacja Zachodu musi stawiać czoło agresji rosyjskiej, która za każdym razem powtarza te same scenariusze: brutalność i nie przestrzegania zasad.

Ambasador życzył wszystkim bezpieczeństwa, a zwracając się do żołnierzy, dodał: „nisko kłaniamy się ludziom w mundurach, którzy są gotowi nas bronić, narażając soje życie”.

Litewskie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego po południu przeniosły się do Zułowa, miejscowości odległej o 60 km na północ od Wilna, miejsca urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. W Zułowie odbył się piknik z udziałem społeczności polskiej, koncert piosenek patriotycznych, zaprezentowane zostało widowisko historyczne odnoszące się do czasów inwazji bolszewickiej 1920 roku w wykonaniu harcerskiej grupy rekonstrukcji historycznych z Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy.

W Warszawie we wtorek odbywa się największa od dziesięcioleci parada wojskowa, która ma być sygnałem w kierunku Rosji, prowadzącej wojnę przeciwko na Ukrainie, a także do wyborców przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi – piszą we wtorek węgierskie media, cytując prezydenta Andrzeja Dudę, mówiącego o wadze kwestii bezpieczeństwa.

Minister obrony Mariusz Błaszczak ma nadzieję, że dzięki temu proces modernizacji wyposażenia polskiej armii będzie bardziej widoczny – napisał dziennik „Nepszava”. Gazeta podkreśla, że w Polsce nie widziano takiej ilości sprzętu na paradzie od czasu zakończenia zimnej wojny.