Apel premiera: Wyjąć bezpieczeństwo poza spór polityczny

Żyjąc w niespokojnych czasach musimy stawiać na bezpieczeństwo. Są tematy, które można wyciągnąć poza nawias sporu politycznego – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Transmisję live na Facebooku szef rządu prowadził we wtorek, w Święto Wojska Polskiego, z pikniku, który odbył się na błoniach stadionu PGE Narodowy. Było to ósme nagranie.

Defilada, jak ocenił Morawiecki, „była fenomenalna” – „najwięcej pojazdów, najwięcej żołnierzy, najwięcej uczestników”. Dodał, że cieszy fakt, iż Polacy swoją liczna obecnością pokazali przywiązanie do polskiego wojska.

„Wojsko jest tarczą i obroną ojczyzny. Tak brzmiały słowa rozkazu z 1923 roku, który równo sto lat temu ustanawiał 15 sierpnia dniem żołnierza polskiego po to, aby upamiętnić chwałę oręża polskiego” – powiedział premier.

Mówił, że tamta walka pokazała jedność narodu. Podczas Bitwy Warszawskiej - jak mówił - „wszyscy byli obrońcami, żołnierzami, wszystkim zależało na suwerennej ojczyźnie”.

„Myślę, że tamta lekcja, lekcja jedności jest w naszych sercach również dzisiaj. Zdajemy sobie sprawę, że żyjąc w coraz bardziej niespokojnych czasach, musimy mocno postawić na bezpieczeństwo, ale także na zjednoczenie” – powiedział premier.

„Ja w to wierzę głęboko, mimo podziałów politycznych, że są tematy, które można wyciągnąć poza nawias sporu politycznego. Są tematy o charakterze polskiej racji stanu. W ten sposób nie tylko zademonstrujemy jedność, ale także pokażemy na zewnątrz, wszystkim potencjalnym agresorom, w szczególności jednemu potencjalnemu najeźdźcy, który dzisiaj pokazuje, czym jest barbarzyństwo i bestialskie zbrodnie wojenne, (…) pokażemy Rosji, że nie tylko się nie boimy, ale także że mamy się czym bronić” – zaznaczył.

Defilada – jak mówił - „miała uzmysłowić naszym wrogom, by nie poważyli się podnieść ręki na Polskę, a naszym przyjaciołom pokazać, że mogą na nas liczyć, i to coraz bardziej; że my możemy na nich liczyć”.

„Głęboko wierzę w to, że jeśli będziemy mieli silne wojsko, silną armię, silny budżet, silne finanse publiczne, to nasi potencjalni wrogowie, a szczególnie jeden wróg, będzie sobie z tego doskonale zdawał sprawę” – zaznaczył.

Premier dziękował żołnierzom za służbę. Podziękował też tym, którzy rozważają wstąpienie do armii, bo - jak zaznaczył - jest to szalenie ważne.

