Premier: sednem polityki PiS są m.in. kwestie społeczne

Szef rządu podczas transmisji live w mediach społecznościowych mówił m.in. o zwiększeniu emerytur

Mamy znaczące przyrosty w emeryturach netto dla seniorów. To niezwykle ważne. Odbudowywanie godności tej kluczowej dla naszego społeczeństwa grupy jest dla mnie osobiście jednym z podstawowych celów funkcjonowania w polityce – powiedział.

To starsze pokolenia - jak wskazał - działały w Solidarności, a najstarsze pokolenia - w czasie drugiej wojny światowej i później, odbudowując kraj. „To, że żyjemy w wolnej Polsce, takiej, jakiej jesteśmy, zawdzięczamy także im” – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do opublikowanego w poniedziałek na Twitterze przez Prawo i Sprawiedliwość spotu dotyczącego likwidowanych przez rząd PO-PSL jednostek wojskowych.

Jak podał w nim minister obrony Mariusz Błaszczak, ówczesny starosta legionowski - a obecnie rzecznik PO - Jan Grabiec pisał do ministra obrony Bogdana Klicha, że „rozformowanie jednostek wojskowych wchodzących w skład Pierwszej Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki jest ciosem w naszą społeczną tożsamość”. W spocie wykorzystano fragment audycji telewizyjnej, w której dziennikarz pyta siedzącego w studiu Jana Grabca: „Dlaczego w czasie rządów PO i PSL likwidowaliście jednostki wojskowe”. Na pytanie Grabiec odpowiada: „Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. To kłamstwo powtarzane od kilku lat przez polityków PiS-u”.

Premier stwierdził w poniedziałkowym nagraniu, że „jak to mówi młodzież, pan Grabiec został całkowicie zaorany”.

Próbował powstrzymać likwidację jednostki wojskowej w czasach Platformy Obywatelskiej, a później – nie tak dawno temu – twierdził podczas jednego z programów publicystycznych, że niczego takiego PO nie robiła. Jak można bardziej się +zaorać+ nie wiem – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zachęcił w mediach społecznościowych, by szukać informacji na stronach ministerstwa obrony narodowej. „Tam są informacje, jakie jednostki organizacyjne były zamykane w czasach (Donalda - PAP) Tuska, ministra (Bogdana - PAP) Klicha i innych ministrów. To rzecz niezwykle ważna, by posługiwać się faktami” – wskazał.

Premier podał, że obecnie, włączając wojska obrony terytorialnej jest ponad 170 tys. żołnierzy. „Gdy przejmowaliśmy stery kraju, było to mniej niż 100 tysięcy, czy około 100 tysięcy” – powiedział.

Zaznaczył też, że trwa modernizacja armii – zakupy w kraju i za granicą, oraz dokapitalizowanie polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych. Przekazał, że w 2015 r., kiedy odchodziła PO, nakłady na armię wynosiły ok. 37 mld zł, zaś w tym roku to 137 mld zł.

Rząd, jak mówił, podejmuje działania, by Polska była bezpieczna. „My działamy, a tymczasem Platforma Obywatelska organizuje różne imprezy, które mają coraz bardziej partyjny charakter. Po wyrzuceniu kilku dziennikarzy, publicystów, którzy nie zgodzili się być klakierami pana (Rafała - PAP) Trzaskowskiego i pana (Donalda - PAP) Tuska, bardzo ciekawie wyglądy niektóre panele, prezentacje” – powiedział premier.

Szef rządu odniósł się w nagraniu do dwóch wypowiedzi. Jedna z nich dotyczy słów europosła PO Janusza Lewandowskiego na Campus Polska Przyszłości, że w przypadku wygranej KO „sensowna prywatyzacja” będzie potrzebna. „Potwierdza to, że oni chcą, moim zdaniem, doprowadzić do kolejnej fali wyprzedaży polskiego majątku” – ocenił premier w poniedziałkowym nagraniu. „Jeszcze tydzień temu mówili, że po co to pytanie referendalne, skoro wszyscy się zgadzamy, że ma nie być wyprzedaży. Przez osiem lat wyprzedawali na potęgę” – wskazał.

Premier skomentował też wypowiedź publicysty i socjologa Sławomira Sierakowskiego na Campusie. „Jest naszym zagorzałym krytykiem, a powiedział coś, co my podkreślamy od lat – to, że program 500 plus był programem godnościowym, nie tylko redystrybucji środków” – wskazał.

Szef rządu zaakcentował, że sednem polityki rządu są m.in. kwestie społeczne – wsparcie seniorów, pomoc dla rodzin i bezpieczeństwo kraju, silna armia.

PAP/KG