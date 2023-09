Lewandowski: musimy coś zmienić

Robert Lewandowski nie potrafił wytłumaczyć przyczyn porażki z Albanią 0:2 w niedzielnym meczu eliminacji mistrzostw Europy w Tiranie, choć przyznał, że w drużynie musi się „coś” zmienić

Zawiedliśmy. Musimy przeprosić kibiców za to, co pokazaliśmy. Czuję się za to odpowiedzialny. Mogę mieć również do siebie żal i pretensję. Zaangażowanie było, ale to za mało. Bezsilność i bezradność. Nawet trudno znaleźć słowa - powiedział piłkarz Barcelony w rozmowie z TVP Sport.

Od początku eliminacji mamy problemy. Musimy coś zmienić, żeby reprezentacja zobaczyła światełko w tunelu - dodał.