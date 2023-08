Krynica'23: Silna obecność prezydenta i dyplomacja gospodarcza

W dniach 13-15 września br. odbędzie się Krynica Forum 2023 – prestiżowe wydarzenie, podczas którego dwudniową obecność zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda. W środę zaprezentowano program tegorocznej konferencji w Krynicy. - Pamiętajmy, że Krynica była tym miejscem, gdzie przez wiele lat tak wiele ważnych debat się odbywało i warto to podtrzymać - mówi Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP

Sytuacja geopolityczna świata w kontekście wojny w Ukrainie, zagrożenia energetyczne związane z nią i z kryzysem klimatycznym, bezpieczeństwo strategiczne Polski i regionu - to tematy, które będą podejmowane na różnych płaszczyznach przez zaproszonych gości i uczestników. Prezydent RP zaprosi na Krynica Forum 2023 przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych reprezentantów międzynarodowego środowiska gospodarczo-politycznego. Do Krynicy Zdroju przyjadą przedstawiciele gospodarki, biznesu i polityki, środowiska akademickiego, sportu i kultury.

Pan prezydent brał udział w poprzednich dwóch edycjach tego forum. Obecne wydarzenie zostanie zorganizowane i przeprowadzone w o wiele większym formacie. Pan prezydent Andrzej Duda uczestniczy w wielu forach w Polsce i zagranicą. Jego obecność ma wzmocnić głos Polski na arenie międzynarodowej w tych jakże ważnych obszarach związanych z bezpieczeństwem Polski w kontekście wojny na Ukrainie i to bardzo mocno wybrzmi podczas tego forum - mówi Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Krynica Forum 2023 to także kontynuacja wątków podjętych w Davos w 2023 roku i wstęp do tworzenia nowych inicjatyw, które będą prezentowane w Szwajcarii w przyszłym roku. Forum w Krynicy Zdroju to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarium międzynarodowych wydarzeń polityczno-gospodarczych i jest wspólnym mianownikiem regionu CEE pomiędzy corocznymi spotkaniami na Światowym Forum Ekonomicznym.

Forum Koreańsko-Polskie

Integralną częścią Krynica Forum 2023 będzie Forum Koreańsko-Polskie. Z uwagi na współpracę w obszarze energetyki atomowej, w przemyśle zbrojeniowym i innych sektorach gospodarki, zaproszeni zostali przedstawiciele największych firm koreańskich, które zainteresowane są pogłębianiem kontaktów z przedsiębiorcami w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na Krynica Forum 2023 zostaną zaprezentowane m.in. dotychczasowe projekty koreańskich inwestorów zrealizowane z sukcesem w Polsce oraz strategiczne partnerstwa w sektorach energetycznym i zbrojeniowym.

Otwarcie forum polsko-koreańskiego będzie na wysokim szczeblu obu delegacji. To pokłosie zaproszenia, które pan prezydent skierował bezpośrednio do prezydenta Korei. Władze Korei odpowiedziały bardzo pozytywnie i przychylnie na to zaproszenie. Obronność będzie bardzo ważnym wątkiem tego forum. - zapowiada Piotr Ćwik. - Podczas forum aktywna będzie grupa doradców prezydenta, w tym Narodowa Rada Rozwoju oraz jego bezpośredni doradcy. Panu prezydentowi zależy na wzmacnianiu relacji Polski ze strategicznymi partnerami, a także intensywne rozmowy w zakresie obronności, także wsparcia w odbudowie Ukrainy. Pamiętajmy, że Krynica była tym miejscem, gdzie przez wiele lat tak ważnych debat wiele się odbywało i warto to podtrzymać - dodał.

Do współpracy przy realizacji Krynica Forum 2023 został zaproszony Ambasador Ukrainy w Polsce. Program Krynica Forum 2023 przewiduje szereg paneli i spotkań ukierunkowanych na kwestie związane ze skutkami rosyjskiej agresji w Ukrainie, jej odbudowy po zakończeniu konfliktu oraz uczestnictwa polskiego biznesu w tym przedsięwzięciu. Na Forum w Krynicy Zdroju zostali zaproszeni ukraińscy stakeholderzy, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy i eksperci.

Hasło „empowering the reigon” to hasło tegorocznego forum. Jako organizatorzy chcemy by głos naszego regionu miał znaczenie. Krynca Forum to jedyna taka inicjatywa, wraz z Domem Polskim, która odniosła sukces w ostatniej konferencji w Davos - Marietta Gieroń, prezes Spółki Krynica Forum Sp. z o.o.

Chciałbym podziękować prezydentowi RP za wsparcie, by Krynica była w Krynicy. To perła polskich uzdrowisk, kojarzy się z prezydentem krakowa Dietlem. Chcielibyśmy właśnie tam powrócić do spraw najważniejszych. Militaria, energetyka, te wątki będą silnie obecne podczas forum, ale także to jak zmieniła się pozycja Polski na arenie międzynarodowej, jak jest postrzegana, jaką rolę odgrywa. Olbrzymia część będzie poświęcona relacjom polsko-ukraińskim. Najważniejsze, prezentacja współpracy polsko-koreańskiej. Chemy pokazac w jak wielu obszarach już współpracujemy. Mamy sygnały, że delegacja koreańska będzie bardzo liczna, z wieloma ważnymi postaciami - mówi Maciej Zdziarski, dyrektor programowy Krynica Forum 2023.

