PKO BP: 2 mld zł zysku netto w pierwszym półroczu

Zysk netto PKO Banku Polskiego w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 2,04 mld złotych. Oznacza to wzrost o 10,6 proc r/r, mimo istotnego obciążenia wyniku kosztami ryzyka prawnego zawiązanego z frankowymi kredytami hipotecznymi.

Raportowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w I półroczu 2023 r. wyniósł 10,6 proc., a po wyłączeniu pozycji nadzwyczajnych 22,3 proc. W pierwszej połowie roku PKO BP odnotował także znaczący wzrost dochodów z działalności podstawowej, przekraczający 20 proc. oraz prawie 30-proc. wzrost wyniku odsetkowego. Marża odsetkowa wzrosła do 4,31 proc.

-W pierwszym półroczu 2023 r. osiągnęliśmy bardzo dobre i satysfakcjonujące wyniki. Dzięki rekordowemu poziomowi dochodów, wysokiej efektywności operacyjnej i znakomitemu zarządzaniu ryzykiem skompensowaliśmy istotny wzrost kosztów rezerw na ryzyko prawne kredytów frankowych - podkreślił Dariusz Szwed, wiceprezes PKO BP, kierujący pracami zarządu.

Według niego, ostatnie miesiące były także czasem, w którym systematycznie i z sukcesami bank realizował strategię na lata 2023-2025.

Przypomnijmy, że wyniki banku wspierała wysoka efektywność kosztowa oraz dynamiczny wzrost skali biznesu. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w pierwszym półroczu 2023 r. wyniósł 32,9 proc. pomimo widocznej presji cenowej.

Z kolei aktywa grupy osiągnęły wartość 461 mld zł, a liczba klientów wyniosła 11,8 mln. Oszczędności klientów wzrosły o ponad 15 proc. r/r do 491 mld zł, a finansowanie udzielone klientom sięgnęło 255 mld zł.

O ponad 29 proc. w ujęciu rocznym zwiększyła się sprzedaż kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, a wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym wyniósł 14,6 proc. r/r. Dynamicznie rosły także depozyty ludności przekraczając 265 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 24 proc na koniec czerwca tego roku.

Bezpieczny kredyt 2 proc.

Od 3 lipca 2023 r. klienci zainteresowani skorzystaniem z rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc. mogą też składać wnioski o kredyt hipoteczny w PKO BP.

Aktualnie złożono ponad 13 tys. wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc. Oznacza to, że 7 na 10 wniosków dotyczących kredytu hipotecznego, to wnioski w ramach programu. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tys. zł.

W I półroczu 2023 r. PKO BP kontynuował także oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających aktywne kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Do końca I półrocza prawie 32 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca przekroczyła 31 tys.

Mat. pras./Twitter/kp