Ropa naftowa: ceny w dół

We wtorek rano notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 0,05 proc., do 84,38 dol., a ceny amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku zniżkowały o 0,11 proc., do 80,01 dol. za baryłkę.

Ropa Brent i WTI w poniedziałek po południu była wyceniana odpowiednio na 85 dol. i 80,05 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

W USA na razie koniec zwyżek cen ropy

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko spadają po serii 3-dniowych zwyżek, łącznie o 1,5 proc. - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 79,99 USD, niżej o 0,14 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na X wyceniana jest po 84,38 USD za baryłkę, niżej o 0,05 proc.

Inwestorzy czekają na serię wskazówek na temat perspektyw popytu na ropę w USA i Chinach, które zużywają najwięcej ropy na świecie.

Największa chińska rafineria - Sinopec - podała, że popyt na ropę w Chinach w II połowie roku będzie rósł w wolniejszym tempie niż było to w pierwszych 6 miesiącach 2023 roku.

Z kolei w USA są oczekiwania, że amerykańska Rezerwa Federalna nie zakończyła jeszcze swojego cyklu agresywnego zacieśniania kosztu pieniądza, aby stłumić wysoką inflację, a to oznacza, że schłodzona gospodarka może potrzebować mniej paliw.

Na razie gracze rynkowi oceniają perspektywę popytu na ropę na świecie w sytuacji zmniejszającej się podaży surowca z krajów OPEC+, w tym z Arabii Saudyjskiej i Rosji,

Na rynkach pojawiają się jednak spekulacje, że ropy na rynkach może przybyć, gdyby USA złagodziły swoje sankcje wobec Wenezueli i Iranu, a to poskutkowałoby większymi dostawami ropy z tych krajów. Więcej ropy może też popłynąć z Iraku przez turecki terminal Ceyhan.

