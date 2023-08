Warto inwestować w ekologiczne rozwiązania

Obecny stan planety oraz zmiana klimatu mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka. Celem każdego z nas – przedsiębiorstw, społeczeństw czy rządów państw – powinno być podjęcie działań, które zapewnią ochronę środowiska naturalnego. Ochrona klimatu i ochrona zasobów są jednymi z sześciu obszarów określonych w strategii CSR sieci Lidl Polska na lata 2020–2025. Do pozostałych należą: poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocja zdrowia i zaangażowanie w dialog - w specjalnym wydawnictwie podsumowującym kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl” Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR W Lidl Polska

Lidl Polska od wielu lat współpracuje z lokalnymi dostawcami i zapewnia świeżość oferowanych produktów. Każde przedsiębiorstwo współpracujące z siecią musi spełniać wysokie standardy jakości. Producenci owoców i warzyw dostarczający swoje produkty do sklepów Lidl Polska posiadają certyfikację Global G.A.P. oraz Global G.A.P. GRASP (lub jego równoważnik), potwierdzającą ich jakość oraz wysokie standardy rolnictwa. Wypracowaliśmy unikalne na polskim rynku polityki zakupowe, w których znajdują się zasady dotyczące pozyskiwania produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w tym surowców krytycznych, takich jak soja, kakao, celuloza czy olej z nasion palmy.

Sposób, w jaki jemy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, ale też środowisko. Celem Lidl Polska jest zapewnienie klientom dostępu do zdrowszej żywności w atrakcyjnych cenach. Sieć dba o to, aby produkty obecne w sklepach były wytwarzane w sposób zrównoważony. W tym celu obniżamy w produktach zawartość soli i cukru, rozszerzamy asortyment o produkty wegańskie i wegetariańskie – w ten sposób dajemy klientom możliwość aktywnego wspierania ochrony środowiska. Do 2025 roku Lidl będzie stale zwiększać udział produktów z białkiem pochodzenia roślinnego, włączając w to szeroki asortyment artykułów wegańskich, między innymi marki własnej Vemondo. Posiadamy ponadto stałą, bogatą ofertę artykułów spożywczych z certyfikatami zrównoważonego rozwoju. Stale rozszerzamy asortyment produktów BIO, z certyfikatem Fairtrade czy Rainforest Alliance.

Na podstawie naszego istniejącego śladu węglowego zdefiniowaliśmy konkretne plany i działania: strategia klimatyczna oraz cele klimatyczne opierają się na metodologii Science Based Targets. Dążymy do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz łańcuchu dostaw. Do 2030 r. w skali międzynarodowej Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne o 80% (w porównaniu z rokiem 2019). Aby osiągnąć ten ambitny cel klimatyczny, opracowaliśmy, w ramach strategii klimatycznej, plan działania – dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw naszej firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają w sklepach i obiektach Lidl. Ograniczamy także zużycie plastiku oraz pozostałych surowców. W ramach strategii REset Plastic dążymy, aby do 2025 roku:

• 100% opakowań maksymalnie nadawało się do recyklingu;

• zużycie plastiku w opakowaniach zostało zredukowane do 20%;

• w opakowaniach wykorzystywano średnio 25% recyklatów.

Przykładowo jako pierwsi w branży wprowadziliśmy znakowanie owoców i warzyw naturalnym światłem, dzięki czemu wybrane owoce i warzywa BIO rozpakowano z plastikowych opakowań. Ponadto w sklepach Lidl Polska dostępne są woreczki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce. Wdrażamy również system elektronicznych oznaczeń cenowych zamiast klasycznych, papierowych cenówek – obecnie blisko 100% sklepów Lidl Polska jest wyposażonych w to rozwiązanie. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet 120 ton papieru rocznie.

Lidl Polska podejmuje także liczne działania w zakresie oszczędzania energii. Rozwiązania te mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej naszych obiektów, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Sklepy ogrzewane są dzięki odzyskowi ciepła z lodówek. W niemalże 1/3 sklepów wykorzystuje się geotermię i pompy ciepła. Stosując taką formę ogrzewania i chłodzenia, tylko dla jednego sklepu redukujemy roczną emisję CO2 o 30 ton! Co więcej, wszystkie nowo wybudowane sklepy Lidl Polska posiadają instalację fotowoltaiczną, ponadto jest ona montowana w istniejących już placówkach. Podczas transportu korzystamy ze standardowych ciągników siodłowych, jak również zasilanych gazem LNG. Wykorzystujemy też nowoczesne naczepy z w pełni elektrycznymi agregatami chłodniczymi, wyposażone w oś odzyskującą energię. Innowacyjny tabor, napędzany alternatywnymi źródłami energii, w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia emisji CO2.

Ponadto w 16 sklepach testujemy obecnie butelkomaty. Maszyny są proste i intuicyjne w obsłudze dzięki precyzyjnym oznaczeniom, a także dodaniu instrukcji obsługi w wersji graficznej lub multimedialnej. Nasi klienci chętnie korzystają z butelkomatów – dotychczas zebraliśmy już ponad milion butelek, które przekazaliśmy do zakładów recyklingu w Polsce. Widzimy w tym projekcie duży potencjał edukacyjny – dzięki niemu nasi klienci mogą się dowiedzieć więcej na temat recyklingu i bardziej świadomie podejmować decyzje zakupowe.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności Lidl Polska są co dwa lata podsumowywane na łamach raportu zrównoważonego rozwoju, przygotowywanego według standardu GRI. Raport jest dostępny na stronie internetowej Lidl w zakładce „Zrównoważony rozwój”.

autor: Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR W Lidl Polska

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.