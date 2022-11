UWAGA! Oszuści podszywają się pod e-sklep PGG

Oszuści podszywają się pod e-sklep Polskiej Grupy Górniczej. Używają adresów nawiązujących do PGG lub do sprzedaży węgla. To nowy sposób oszustów, aby was okraść - ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF).

Prawdziwy adres internetowy e-sklepu PGG to: sklep.pgg.pl .

Eksperci wykryli dotąd pięć fałszywych stron: pgg-wegiel.pl, pgg-wegiel.info, ewęgiel.pl, hurt-opal.pl oraz pggsklep.com.pl.

CSIRT KNF wyjaśniło, że oszuści, którzy podszywają się pod e-sklep PGG, zachęcają do kupna węgla, oferując niższe ceny niż rynkowe. Wymagają przelania pieniędzy na wskazany przez nich numer konta bankowego.

To nowy sposób oszustów, aby Was okraść! - ostrzega CSIRT KNF w mediach społecznościowych.

PAP/RO