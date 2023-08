Polskie - kupuję to! Wyposaż wyprawki szkolne w polskie produkty

Polska Grupa Energetyczna zachęca Polaków do wyposażenia swoich dzieci w wyprawki szkolne składające się z polskich produktów

PGE po raz kolejny zachęca konsumentów do wyposażenia szkolnych tornistrów w polskie produkty. W tym celu udostępnia dedykowaną aplikacja „Pola. Zabierz ją na zakupy”. Do tej pory aplikację Pola pobrano 750 tys. razy, a za jej pośrednictwem zeskanowano łącznie 12 mln produktów. Warto podkreślić, że Pola to w pełni polska aplikacja.

Po zeskanowaniu kodu kreskowego Pola podaje informacje o tym, czy producent jest zarejestrowany w Polsce, czy inwestuje w naszym kraju w badania i rozwój i czy jego kapitał jest polski, czy też jest to część zagranicznego koncernu. Dzięki aplikacji można zweryfikować kraj pochodzenia produktów m.in. spożywczych, budowlanych, kosmetycznych, a także artykułów szkolnych.

Patriotyzm gospodarczy

Kupowanie polskich produktów przekłada się w sposób bezpośredni na gospodarkę kraju, a także ma wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy i wyższe zarobki. Pieniądze, które zostają w Polsce generują krajowy wzrost gospodarczy, co wpływa zarówno na kondycję domowych budżetów Polaków, jak i wyższą jakość świadczonych usług przez instytucje publiczne.

Działania są prowadzone w ramach kampanii społecznej „Polskie – kupuję to!”. Ma na celu wsparcie polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki poprzez promowanie krajowych towarów i usług. Rozpoczęła się w 2020 roku.

PGE/KG