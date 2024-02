Działania PGE Polskiej Grupy Energetycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju

PGE Polska Grupa Energetyczna będąc liderem transformacji sektora energetycznego w Polsce od lat ogranicza swój wpływ na środowisko i realizuje działania na rzecz neutralności klimatycznej. W 2023 roku Grupa PGE zrealizowała ponad 80 projektów środowiskowych i społecznych w zakresie CSR, czyli o ponad 30 więcej niż rok wcześniej. Służyły one edukacji przyrodniczej, wzbogaceniu bioróżnorodności, ochronie zagrożonych gatunków oraz pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Liga Ochrony Przyrody

PGE jest Partnerem Strategicznym Ligii Ochrony Przyrody (LOP). W ramach współpracy z Ligą Ochrony Przyrody PGE prowadzi projekty edukacyjne poświęcone ochronie przyrody i bioróżnorodności, m.in. nasadzenia drzew, zagospodarowanie łąk kwietnych, ochrona zapylaczy, sprzątanie lasów i terenów zielonych.

Konferencja „Ochrona przyrody w miastach” / autor: materiały prasowe PGE

W 2023 roku PGE i LOP zorganizowały konferencję „Ochrona przyrody w miastach”, której tematyka dotyczyła m.in. z ochrony środowiska w miastach, edukacji ekologicznej, adaptacji miast do zmian klimatu czy unijnego wsparcia dla miast. Wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania przyrodą na terenach zurbanizowanych jest niezbędne, aby poprawić jakość powietrza oraz życia mieszkańców.

Ochrona ptaków

PGE podejmuje działania na rzecz ochrony ptaków w Polsce. Kominy elektrowni i elektrociepłowni należące do Grupy PGE od lat są bezpiecznym domem dla sokołów wędrownych. Natomiast bocian biały najchętniej buduje gniazda na słupach energetycznych. Dlatego opieka nad tymi gatunkami jest niejako wpisana w pracę energetyka. Aby zadbać o bezpieczeństwo zarówno infrastruktury elektroenergetycznej, jak i bocianów (szczególnie młodych osobników), PGE montuje na słupach energetycznych platformy gniazdowe, których obecnie na terenie PGE Dystrybucja jest już blisko 30 tys. W 2023 roku energetycy zamontowali blisko 1000 nowych platform pod gniazda, które mają m.in. ochronić młode bociany przed porażeniem prądem podczas swoich pierwszych lotów.

Młode sokoły w gnieździe / autor: materiały prasowe PGE

Co roku energetycy pomagają także ornitologom w obrączkowaniu młodych bocianów. W 2023 roku zaobrączkowali 894 młode osobniki w 362 gniazdach. Wspólnie wyposażyli także 9 bocianów w urządzenia GPS dla pozyskania aktualnych lokalizacji i tras ich migracji. Dodatkowo, aby ochronić ptaki przed porażeniem, w newralgicznych miejscach na słupach i stacjach transformatorowych zamontowano około 100 odstraszaczy, które uniemożliwiają ptakom siadanie na pracujących elementach sieci.

Lasy Pełne Energii

Od 24 lat Grupa PGE realizuje program „Lasy Pełne Energii”, w ramach którego pracownicy PGE we współpracy z Lasami Państwowymi oraz społecznością lokalną sadzą drzewa. W 2023 roku blisko 2 tys. osób posadziło 110 tys. drzew, czyli o 42 500 więcej niż rok wcześniej. Łącznie, od początku projektu zaangażowało się 29 tys. osób, czego wynikiem jest blisko milion drzew w 72 lokalizacjach na terenie 14 województw. Celem programu jest zwiększenie świadomości uczestników akcji na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. Program kształtuje także właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami.

25 instytucji ochrony przyrody, w tym 9 Parków Narodowych

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są w ramach autorskiego programu środowiskowego „Energia rytmu natury”. Wśród podmiotów wspieranych przez PGE w ub.r. było 25 instytucji ochrony przyrody, w tym 9 parków narodowych: Biebrzański, Świętokrzyski, Roztoczański, Kampinoski, Wigierski, Narwiański, Bieszczadzki, Magurski oraz Słowiński Park Narodowy. Wspólnie z nimi PGE realizuje projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Łącznie podczas dotychczasowej trzyletniej współpracy zrealizowano ponad 260 projektów prośrodowiskowych, edukacyjnych, a także naukowo-badawczych.

Biebrzański Park Narodowy / autor: materiały prasowe PGE

Współpraca PGE z parkami narodowymi koncentruje się głównie na działaniach z zakresu ochrony gatunków zagrożonych, w tym monitoringu stanu i liczebności zwierząt oraz roślin w ekosystemach, realizacji badań naukowych, których wyniki służą m.in. zaplanowaniu działań ochronnych, a także na działaniach służących zachowaniu bioróżnorodności czyli bogactwa roślin, zwierząt, terenów bagiennych i różnorodności krajobrazu w poszczególnych parkach narodowych.

W ramach współpracy z parkami narodowymi PGE realizuje projekty edukacyjne, angażujące lokalne społeczności, dzieci i młodzież szkolną z otuliny parków, turystów odwiedzających parki oraz pracowników Grupy PGE i ich rodziny. Przykładem takich projektów są m.in. „Letnia Akademia Przyrody” i „Wakacyjne Warsztaty Hydrobiologiczne” organizowane w Wigierskim Parku Narodowym, „Tajemnicza moc rzeki” w stałej ofercie Narwiańskiego Parku Narodowego czy „Takie małe, a takie ważne” w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Energia Rytmu Natury - współpraca z parkami narodowymi / autor: materiały prasowe PGE

W ramach uzupełnienia programu powstał cykl filmów przyrodniczych pt. „Energia rytmu natury”, który poprzez obrazy zarejestrowane w niedostępnych dla turystów miejscach w parkach narodowych, pokazuje zmienność cyklów natury, procesy zachodzące w ekosystemie, w tym życie dzikich zwierząt np. rysia, wilka czy jelenia. W ramach cyklu powstały 4 filmy: Wiosna, Lato, Jesień i Zima.

Film „Wiosna”:

Film „Lato”:

Film „Jesień”:

Film „Zima”:

W 2023 roku został także wydany „Spacerownik”, która ukazuje walory parków narodowych wspieranych przez PGE. Znajdują się w nim mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, jak również liczne zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas spaceru.

Link do pobrania Spacerownika

Wolontariat pracowniczy PGE

Pracownicy Grupy PGE aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących, realizując zadania wolontariackie. W 2023 roku wolontariusze PGE wspierali m.in. organizatorów festiwalu „Wawel jest Wasz” w Krakowie, a także realizowali działania wolontariackie podczas wydarzeń sportowych organizowanych przez polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego. Społeczne zaangażowanie PGE obejmuje również inicjatywy, których celem jest zapewnienie odbiorcom jednakowego dostępu do edukacji z zakresu kultury, muzyki i sztuki. Wspólnie z filharmoniami i muzeami, PGE realizuje działania edukacyjne oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych, które aktywizują odbiorców i rozwijają ich wrażliwość na sztukę.

Krew nie woda – nie bądź obojętny

Program honorowego krwiodawstwa „Krew nie woda – nie bądź obojętny” / autor: materiały prasowe PGE

W odpowiedzi na pomoc dla konkretnych potrzebujących, PGE stworzyła również program „Krew nie woda – nie bądź obojętny”, w którym Pracownicy PGE od wielu lat oddają honorowo krew. Tylko w 2023 roku, 1150 pracowników PGE oddało blisko 500 litrów krwi.

„Polskie – kupuję to!”

Grupa PGE zapoczątkowała ogólnopolską akcję społeczną „Polskie - kupuję to!”, zachęcającą Polaków do kupowania rodzimych marek i dokonywania świadomych wyborów konsumenckich.

Akcja społeczna „Polskie - kupuję to!” zachęca Polaków do kupowania rodzimych marek / autor: materiały prasowe PGE

W 2023 roku w ramach wakacyjnej odsłony kampanii społecznej „Polskie – kupuję to!”, PGE przygotowała animację do mediów społecznościowych, w której zachęcała konsumentów do wyposażenia szkolnych tornistrów w polskie produkty. Rozwijając tę kampanię, PGE nawiązała współpracę z twórcami aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”, która w przystępny sposób umożliwia identyfikację polskich producentów i marek. Do tej pory aplikację Pola pobrano 750 tys. razy, a za jej pośrednictwem zeskanowano łącznie 12 mln produktów.

Kluczowy aspekt – zarządzanie

To co sprawia, że Grupa PGE zarządza swoim wpływem na otoczenie w sposób spójny, strategiczny i wielowymiarowy są cele ESG. Wyznaczone kierunki działania dla całej Grupy są niezbędne by dostosować organizację do nowych regulacji, zmian klimatycznych i wspierać przy tym klientów oraz lokalne społeczności.

W zarządzaniu ESG Grupy PGE wszystkie trzy obszary – społeczny, środowiskowy oraz zarządczy – przenikają się by jeszcze lepiej odpowiadać na otaczające nas zmiany. Bez uwzględnienia litery „S”, czyli kwestii społecznych w działaniach Grupy, nie byłby możliwy rozwój w innych obszarach. Dlatego tak ważne jest w zarządzaniu ESG uwzględnianie długofalowych celów klimatycznych, a jednoczesne dbanie o społeczną odpowiedzialność, wspieranie zrównoważonych środowiskowo inicjatyw oraz społeczeństwa także na poziomie lokalnym.