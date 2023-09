Mają rekordowe inwestycje w Polsce. Ale nie pożyczą na atom

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainteresował w Polsce rekordowe 990 milionów euro w 2022 roku. Podkreśla jednak, że stawia na inne projekty niż energetyka jądrowa

Elisabetta Falcetti, dyrektorka regionalna Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę i kraje bałtyckie w najnowszej rozmowie z Business Insiderem wyjaśnia, dlaczego atom znalazł się na czarnej liście banku.

Jak twierdzi, „głównym powodem jest to, że budowa nowego obiektu jądrowego wiąże się z ogromnym nakładem finansowym, wykraczającym poza ramy finansowania przez EBOR.”

Do tego dochodzi bardzo długi czas amortyzacji takiej elektrowni. Poza tym myślę, że istnieje jeszcze jeden czynnik, który stoi za wprowadzaniem takiej reguły w EBOR — gdy podejmowano tę decyzję, pamięć o katastrofie w Czarnobylu była wciąż dość żywa. Jest to więc pewne dziedzictwo tych wydarzeń. Bank nie może więc finansować nowych elektrowni jądrowych, ale może angażować się w projekty dotyczące bezpieczeństwa jądrowego. Takie przykłady mieliśmy np. w Ukrainie, gdzie nasz zespół do spraw bezpieczeństwa nuklearnego był zaangażowany w zarządzanie funduszami, które miały na celu budowę składu na zużyte paliwo jądrowe w Czarnobylu. Jesteśmy też zaangażowani w inne projekty z obszaru bezpieczeństwa jądrowego w Bułgarii i Azji Środkowej - zaznacza.