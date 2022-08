Ryzykowne parkowanie na wakacjach? Pomyśl o Autocasco

Taki incydent może zepsuć najlepsze wakacje

Parkujesz samochód na parkingu lub poboczu, aby spędzić beztroski dzień na plaży albo zwiedzić piękne okolice. Wracasz, a tu lakier porysowany, a po sprawcy nie ma śladu. Usunięcie takich zadrapań oznacza spore wydatki u lakiernika czy blacharza, co jest szczególnie irytujące, gdy osoba, która spowodowała uszkodzenie, po prostu uciekła. Czy musimy wtedy zostać z problemem sami? Nie, jeśli posiadamy odpowiednie ubezpieczenie – jak Autocasco w LINK4.

Plażowanie? Nie tak szybko…

Zdobycie odpowiedniego miejsca parkingowego to zmora każdego zmotoryzowanego turysty. W atrakcyjnych turystycznie miejscowościach polowanie zaczyna się już od wczesnego poranka. Kierowcy krążą przy leśnych parkingach lub wypatrują wolnej przestrzeni na poboczu, by zaparkować jak najbliżej wejścia na górski szlak czy na plażę. Im robi się ciaśniej, tym więcej ryzykownych manewrów tych, którzy myślą, że jego auto zmieści się właśnie w tej wąskiej szczelinie. Wtedy nietrudno o kolizję.

Kto zapłaci za szkody?

Jeśli nieostrożny kierowca jest na tyle przyzwoity, że przyzna się do winy, ujawni swoje dane, zostawiając np. kontakt za wycieraczką, można liczyć na to, że szkody pokryjemy z jego OC. Ale co w sytuacji, kiedy sprawca po prostu się ulotnił, nie ma świadków ani monitoringu? Czy wtedy, nie chcąc tracić pieniędzy, musimy przyzwyczaić się już do jazdy zarysowanym autem? Nie jest to zalecane, ponieważ rysy na lakierze są często przyczyną rdzy. Część samochodową zazwyczaj trzeba całkowicie przemalować w profesjonalnym warsztacie, a czasem wręcz wymienić, gdy ucierpiał np. zderzak czy lampa. W zależności zakresu zniszczeń i typu pojazdu może to być bardzo kosztowne.

Z Autocasco w LINK4 auto możesz naprawić w ASO

Jeśli posiadamy ubezpieczenie Autocasco w LINK4, możemy w takich sytuacjach czuć się bezpiecznie. Towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wypadkach i kolizjach, które miały miejsce z naszej winy, ale także gdy nie da się ustalić sprawcy szkody. Autocasco przyda się także, gdy na przykład potrącimy na drodze dzikie zwierzę, albo gdy wichura zrzuci na auto coś ciężkiego, uszkadzając karoserię. Odszkodowanie otrzymamy także za zniszczenia powstałe w wyniku działania wandali, albo gdy ktoś uszkodzi zamek w drzwiach i stacyjce podczas nieudanej próby kradzieży pojazdu. Wówczas koszty naprawy auta ponosi ubezpieczyciel.

W LINK4 do wyboru są dwa dogodne warianty rozliczania szkód powypadkowych:

1. WARSZTAT – naprawa auta w warsztatach ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi), z wykorzystaniem oryginalnych części.

2. KOSZTORYS – odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawa auta we własnym zakresie.

Co ważne, zawierając polisę AC w LINK4, mamy także opcję wykupienia amortyzacji. Oznacza to, że odszkodowanie nie będzie pomniejszone o zużycie części podlegających wymianie. Do tego w standardzie jest stała suma ubezpieczenia dla nowego pojazdu. Klient otrzymuje również ubezpieczenie bagażu podręcznego oraz fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie AC w LINK4 uwzględnia różne potrzeby kierowców, dlatego oferuje też objęcie ochroną instalacji gazowej oraz auta nawet do 17 lat.

Jaka jest różnica między OC a AC?

Polscy kierowcy wiedzą, że będąc właścicielami pojazdu, muszą wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, tzw. OC. Jest to ubezpieczenie, do którego posiadania obliguje nas prawo. Ubezpieczenie samochodu OC chroni nas jednak wyłącznie przed finansowymi konsekwencjami wypadków i kolizji, które powstały z naszej winy na innym pojeździe lub osobie.

Dobrowolne ubezpieczenie Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule All Risk (wszystkie ryzyka), co oznacza, że firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia. Poza Autocasco Wypadkowym jest też Autocasco Kradzieżowe, na wypadek kradzieży części lub całego samochodu.

Kupując AC, zwróć uwagę na cenę i zawartość polisy

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 kupimy w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Należy pamiętać, że na cenę oraz zakres ubezpieczenia mają wpływ takie czynniki jak wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem ubezpieczenia Autocasco. Na stronie internetowej: www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem.

Ubezpieczenie Autocasco dostępne jest w LINK4 tylko w pakiecie z OC. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

*Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.