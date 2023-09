Morska blokada Ukrainy przełamana. Statki ze stalą wypłynęły z portów

Statki przewożące produkty ukraińskich firm metalurgicznych przełamały blokadę morską – to pierwszy krok do przywrócenia eksportu morskiego dla wszystkich ukraińskich towarów.

Po raz pierwszy od początku wojny na pełną skalę trzem statkom przewożącym produkty ukraińskich producentów stali udało się przełamać morską blokadę Ukrainy, stworzoną przez agresora. Okręty Primus, Anna Tereza i Ocean Courtesy, zablokowane w ukraińskich portach od 24 lutego 2022 roku, opuściły porty w Odessie i Pivdennyi. To odpowiednio drugie, trzece i czwarte okręty, które tego dokonały od czasu rozwiązania umowy zbożowej.

Na pokładzie odblokowanych statków znajdują się produkty ukraińskich producentów stali i górników, które zostały wyprodukowane przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę.

Obejmuje to ponad 76 000 ton stali walcowanej wyprodukowanej przez Azovstal, Zaporizhstal, Kamet Steel i ArcelorMittal Kryvyi Rih, a także 172 000 ton koncentratu rudy żelaza wyprodukowanego w zakładach wydobywczych i przetwórczych Grupy Metinvest.

Teraz ukraińska stal i koncentrat rudy żelaza są w drodze do zagranicznych klientów, którzy zapłacili za produkty jeszcze przed inwazją na pełną skalę.

Przełamanie blokady morskiej przez statki przewożące ukraińską stal to historyczny moment i pierwszy krok do pełnego odblokowania eksportu morskiego dla całej gamy ukraińskich produktów: nawozów, stali, rudy żelaza, żywności, rur, sprzętu i innych dóbr. Oznacza to przyspieszenie odbudowy ukraińskiej gospodarki, która poniosła ogromne straty, w tym z powodu nielegalnej blokady ukraińskich portów przez Federację Rosyjską. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tej operacji, a w szczególności Kancelarii Prezydenta, Ministerstwu Infrastruktury i oczywiście ukraińskiej marynarce wojennej, naszym dzielnym marynarzom. Pełne odblokowanie portów dla wszystkich rodzajów ładunków nie tylko pozwoli Ukrainie odzyskać status kraju morskiego, ale także przyniesie dodatkowe dziesiątki miliardów dolarów przychodów w walutach obcych rocznie dla ukraińskiej gospodarki, setki miliardów hrywien dodatkowych wpływów podatkowych do budżetu państwa oraz miejsca pracy i stabilne dochody dla setek tysięcy Ukraińców – skomentował Oleksandr Vodoviz, szef Biura Projektów Metinvest CEO.