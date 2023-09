Ceny samochodów rosną, rosną, rosną …

Średnia cena nowego auta osobowego wzrosła w Polsce w ostatnich 20 latach ponad trzykrotnie – wynika z danych Instytutu Samar. Najbardziej gwałtowny wzrost zaczął się w 2020 r. i w ostatnich 3 latach wyniósł 60 proc. Głównym powodem takiego wzrostu cen jest skumulowana inflacja, która przekroczyła 70 proc., a ponadto zmiana preferencji klientów.

Według danych Instytutu średnia cena nowego samochodu w Polsce wzrosła na przestrzeni ostatnich 20 lat z 52 tys. zł w 2003 roku do około 175 tys. zł w roku 2023. Do gwałtownego wzrostu doszło po wybuchu pandemii COVID-19. Na koniec 2019 r. bowiem średnia cena nowego auta wynosiła niecałe 112 tys. zł.

Jedną z głównych przyczyn takich zmian cen nowych samochodów jest inflacja, której wartość skumulowana od początku 2003 do końca 2022 r. wynosi ponad 70 proc. W ostatnich latach doszła do tego pandemia COVID-19 i zerwane łańcuchy dostaw z niedoborami wielu podzespołów, co przełożyło się na podaż nowych aut.

Dla przykładu w 2019 r. cena Skody Fabii wynosiła ok. 42 tys. zł (7 tys. więcej niż w 2003 r, ale prawie o 25 tys. mniej niż obecnie), Fiat 500 kosztował ok. 44 tys. zł(19 tys. zł więcej niż 20 lat temu, ale aż o 23 tys. zł mniej niż w tym roku).

„Zmiany dotyczące preferencji klientów również należą do istotnych przyczyn tego, że obecnie za samochody płacimy więcej. Konsumenci poszukują aut lepiej wyposażonych, bardziej bezpiecznych i bardziej ekologicznych niż 20, czy nawet 10 lat temu. Równolegle wdrożone zostały unijne regulacje, które nakazują producentom montaż określonych systemów bezpieczeństwa, a także dostosowanie pojazdów do coraz bardziej rygorystycznych norm emisji spalin. Rosnąca rola ekologii w motoryzacji znacząco przyspieszyła elektryfikację polskiego parku samochodowego, a oprócz wzrostu sprzedaży droższych od spalinowych odpowiedników aut na prąd, spowodowała także konieczność zwiększenia wydatków na badania i rozwój. Obecnie przekłada się to także na ceny samochodów z klasycznymi napędami” – mówi Tomasz Otto, dyrektor departamentu strategii i marketingu PKO Leasing, odpowiedzialny za rozwój platformy Automarket.pl.

Z prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPMot) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) licznika elektromobilności, od początku 2020 roku do lipca tego roku liczba zarejestrowanych w Polsce aut elektrycznych zwiększyła się z 8,6 tys. do 47 tys., czyli ponad 5-krotnie.

Do wzrostu cen – na co zwraca uwagę PKO Leasing - przyczyniła się także rosnąca popularność SUV-ów. Jak podaje Instytutu Samar, 7 na 10 pozycji na liście najczęściej sprzedawanych modeli na polskim rynku zajmują właśnie SUV-y.

„Z badania preferencji zakupowych klientów na rynku samochodowym, które przeprowadziliśmy wiosną tego roku, płynie ciekawy wniosek na temat najczęściej poszukiwanych typów nadwozi. Okazuje się, że na wstępnym etapie szukania samochodu badani równie często rozważają SUV-y, co kompaktowe hatchbacki czy sedany. Z naszych danych sprzedażowych wynika jednak, że blisko połowa z nich ostatecznie zdecyduje się właśnie na SUV-a. Przyczyną tej różnicy jest prawdopodobnie to, że klienci często szukają samochodu podobnego do tego, który obecnie posiadają, ale po jeździe testowej lub kalkulacji finansowania wybiorą ostatecznie bardziej praktyczne i modne auto za podobną miesięczną opłatę” – dodaje Otto.

PKO Leasing/rb