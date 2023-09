Polska gra w Tiranie o ważne punkty

Zajmująca trzecie miejsce w grupie E eliminacji mistrzostw Europy piłkarska reprezentacja Polski zagra o 20.45 w Tiranie z wiceliderem - Albanią. Oba zespoły mogą awansować na pierwsze miejsce, bo prowadzące w tabeli Czechy w tej kolejce pauzują.

Po czterech spotkaniach biało-czerwoni mają sześć punktów - po zwycięstwach u siebie nad Albanią 1:0 oraz Wyspami Owczymi 2:0. Podopieczni selekcjonera Fernando Santosa ponieśli natomiast wyjazdowe porażki z Czechami 1:3 oraz z Mołdawią 2:3.

Albania ma siedem punktów, a Czechy - osiem.

Reprezentacja Polski zmaga się nie tylko z kryzysem sportowym, ale też wizerunkowym. W ostatnich tygodniach więcej mówi się m.in. o tzw. aferze premiowej czy kontrowersyjnych wywiadach, jakich udzielili Łukasz Skorupski i kapitan Robert Lewandowski. Santos zaapelował, aby wszyscy skoncentrowali się teraz na nadrzędnym celu, jakim jest awans do Euro 2024.

„Atmosfera w drużynie cały czas była i jest dobra. Powtarzałem to już wiele razy. Teraz najważniejsze jest to, żeby myśleć o najbliższym meczu. O tym, w jaki sposób zagra Albania, jak zrealizować nasz plan na to spotkanie. Znamy możliwości naszego rywala, wiemy, w jaki sposób atakuje, jak broni, jaką jej zawodnicy mają jakość indywidualną. Na tym polega moja praca, żeby przygotować na to piłkarzy” - mówił na konferencji prasowej.