Kontrola autobusów szkolnych. Co wykazała?

O kilka procent względem ubiegłego roku wzrosła liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych autobusów przewożących dzieci do szkół w pierwszym tygodniu roku szkolnego – wynika z danych Inspekcji Transportu Drogowego. Wśród najczęstszych usterek był niesprawny układ hamulcowy, problemy w układzie kierowniczym i oświetlenie, zdarzały się także pojazdy, które nie miały ważnych badań technicznych.

We wtorek na konferencji prasowej przed szkołą podstawową w Woli Batorskiej (woj. małopolskie) Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur przedstawił statystyki dotyczące kontroli autobusów szkolnych.

Jak poinformował, inspektorzy transportu drogowego na terenie całego kraju sprawdzili w tym czasie 671 autobusów szkolnych. W 76 przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów, z tego 13 z nich było w tak złym stanie technicznym, że nie mogły odjechać z punktu kontrolnego.

Wśród najczęstszych usterek zatrzymanych autobusów wymienił niesprawny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, luzy w układzie kierowniczym, niesprawne oświetlenie. Dodał, że zdarzały się także pojazdy, które nie miały ważnych badań technicznych.

W samym województwie małopolskim zatrzymany został m.in. autobus, którym prowadził kierowca bez uprawnień.

Do innego zatrzymania w regionie doszło też w poniedziałek w Woli Radziszowskiej.

Zgodnie z zapowiedziami kontrole autobusów szkolnych będą się odbywały w ciągu całego roku szkolnego. O taką kontrolę też mogą wnioskować rodzice, szkoły i samorządy.

My wtedy pojawimy się przed szkołą, sprawdzimy taki autobus, gdy dowiezie dzieci do szkoły albo po południu, gdy będzie dzieci ze szkoły odbierał – zadeklarował Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Z kolei szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala zaapelował do właścicieli firm transportowych, aby dbały o autobusy.

Te pojazdy przewożą dzieci. Pamiętajcie, że ta odpowiedzialność spoczywa na was, aby to dziecko bezpiecznie do szkoły dojechało, dlatego bardzo o to proszę i apeluję – mówił na konferencji prasowej.