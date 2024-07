Mocny kop inflacyjny! Stoją za tym ceny energii

Inflacja konsumencka wyniosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym w lipcu 2024 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4 proc., podał też GUS.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,2 proc. (wskaźnik cen 104,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,4 proc. (wskaźnik cen 101,4)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,2 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 10 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - wzrost o 1,2 proc..

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,5 proc., ceny nośników energii odnotowały wzrost o 11,8 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - pozostały bez zmian (0,0 proc.).

Konsensus rynkowy wynosił: +4,4 proc. r/r i +1,6 proc. m/m.

Ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski wyjaśnia, że główną przyczyną takiego wzrostu inflacji jest odmrożenie cen energii elektrycznej oraz gazu dla gospodarstw domowych.

„Od dawna wiadomo, że z początkiem drugiego półrocza inflacja wzrośnie do ok. 4 proc. Tak zakładał i rynek w swoich prognozach, i NBP. Głównym powodem jest odmrożenie cen energii elektrycznej oraz gazu dla gospodarstw domowych” – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. „Nowe taryfy spowodują przeciętnie wzrost rachunków dla gospodarstw domowych zarówno za prąd, jak i gaz o ok. 20 proc. To przełoży się na wzrost inflacji o 1,5 pkt proc.” – dodał.