Rynek oczekiwał większego spadku w przemyśle

Produkcja przemysłowa w grudniu 2023 r. była niższa w ujęciu rocznym o 3,9 proc. podczas gdy rynek oczekiwał spadku o 5,2 proc. r/r. (dla porównania w grudniu rok wcześniej zanotowano wzrost o 1,0 proc. r/r.). W ujęciu miesięcznym, czyli w stosunku do listopada 2023 r. produkcja przemysłowa zanotowała spadek o 9,8 proc.

Jak poinformował GUS, w okresie styczeń – grudzień 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5 proc. niższa w ujęciu rocznym, kiedy to zanotowano wzrost o 10,2 proc. r/r.

Według opublikowanych przez Urząd wstępnych danych, w grudniu 2023 r. (w stosunku do grudnia 2022 r.), spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu. Natomiast w porównaniu z listopadem 2023 r., spadek ten zanotowano w 25 (spośród 34) działach).

Po wyrównaniu sezonowym, spadek produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2023 r. wyniósł 0,5 proc. w ujęciu rocznym i o 2,9 proc. wyższym w porównaniu z listopadem 2023 r.

„Przemysł powoli, powoli, ale staje na nogi. Daleko nam jeszcze do ekspansji, ale z miesiąca na miesiąc sytuacja się poprawia. Wyniki produkcji budowlano-montażowej także przedstawiają się optymistycznie. Dobry wynik przemysłu powinien także nieco rozwiać obawy o wpływ mocnego złotego na tę branżę. Co ciekawe, to właśnie przemysł i budownictwo zaczynają ciągnąć gospodarkę w górę, podczas gdy ekonomiści oczekiwali, iż to konsument miał napędzać realny PKB” – skomentował dane Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający Portu.

„Rzutem na taśmę (bardzo dobry grudzień) polska gospodarka wykręciła w IV kw. dobry wynik. Wg naszych szacunków przemysł i budownictwo urosły o 1,9 proc. kw/kw. Rozczarowująco za to wyglądał konsument. Oczekiwane przez nas przyspieszenie w sprzedaży dóbr trwałych nie wydarzyło się” - oceniają ekonomiści Pekao.