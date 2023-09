Ambitni ambasadorowie Trójmorza

Niezwykle udane było dla Banku Gospodarstwa Krajowego XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Nie tylko dlatego, że to właśnie BGK uhonorowano nagrodą “firmy roku 2023”. Co ważne i wymagające podkreślenia, wzrasta znaczenie BGK nie tylko dla polskiej gospodarki i rodzimych przedsiębiorców, ale dla całego regionu Trójmorza.

Dostojny wiek laureata

Wręczający nagrodę “dla firmy roku 2023”, przewodniczący Związku Banków Polskich Tadeusz Białek przypomniał, że BGK za rok obchodzić będzie 100-lecie swojego istnienia:

Laureat jest wzorcowym przykładem łączenia historii z nowoczesnym podejściem do biznesu. Dzięki wsparciu tej firmy budowana była II RP, teraz trudno sobie wyobrazić modernizację i rozwój wielu dziedzin w Polsce bez tej instytucji – mówił Białek w trakcie swojej laudacji.

Prezes ZBP cytował także przedwojennego prezesa firmy gen. Romana Góreckiego, który mówił, że zysk kreowany przez jego instytucję „to postęp ogólny w życiu gospodarczym Polski”. „Dzięki jej kapitałom ruszyła w dwudziestoleciu międzywojennym modernizacja Polski: inwestycje drogowe, porty, elektrownie, ale też mieszkania” – zaznaczył.

Białek podkreślał, że BGK jest firmą, która zaangażowała się w ochronę polskich pracowników, dbając o utrzymanie miejsc pracy w czasie pandemii, ale z troską patrzy także na przedsiębiorców, do których adresowane są liczne inicjatywy organizowane przez nagrodzoną instytucję. Do tego dochodzi prowadzony przez bank program inwestycji lokalnych, współtworzenie “Polskiego Ładu” i modernizacja sił zbrojnych, bo to BGK zarządza funduszem, który powołano właśnie w tym arcyważnym celu.

Dziękując za tę ważną nagrodę prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka mówiła:

To jest docenienie tej ważnej instytucji, działającej od 100 lat, której misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszystkie programy, które realizujemy, mają nie tylko zwiększać kapitał finansowy. Muszą również pamiętać o tym, że wraz z wzrostem kapitału finansowego przybywa też kapitału społecznego - zauważała prezes BGK, w której słowach nietrudno było odszukać echo myśli wspomnianego przez prezesa Białka pierwszego prezesa BGK.

Szefowa polskiego banku rozwoju zadedykowała nagrodę wszystkim pracownikom instytucji wspominając, że „bez tych fantastycznych ludzi, bez ich energii, pasji, zaangażowania nie byłoby możliwości osiągania takich sukcesów przez BGK”. Prezes Daszyńska-Muzyczka dziękowała również szefowi polskiego rządu, bo - jak przypomniała - to właśnie premier Morawiecki swojego czasu zaprosił ją do prowadzenia Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycje w skali Trójmorza

Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka od dwóch miesięcy jest także ambasadorem i specjalnym przedstawicielem Prezydenta Andrzeja Dudy ds. Inicjatywy Trójmorza, czyli płaszczyzny współpracy 12 państw Unii Europejskiej w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego. Są wśród nich: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria.

Kwestie współpracy Trójmorza - ze szczególnym uwzględnieniem Polski - z Japonią był tematem jednego z paneli dyskusyjnych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Bliskość relacji z naszym państwem chwalił ambasador Japonii w Polsce Akio Miyajima. Atutem inwestycyjnym Polski, jak zauważał, są położenie geograficzne, relatywnie niskie koszty prowadzenia biznesu, a także zaangażowani i wykwalifikowani ludzie. Ambasador przypomniał, że od podpisania w 2019 r. traktatu dotyczącego inwestycji między UE a Japonia, wolumen polsko-japońskiej wymiany handlowej wzrósł niemal trzykrotnie:

W ubiegłym roku w trakcie Forum Ekonomicznego wspomniałem o trzech aspektach ważnych z naszej perspektywy do robienia biznesu w Polsce: położenie, relatywnie niskie koszty prowadzenia biznesu i ludzie. Wspominaliśmy też o największych wyzwaniach, z których najpoważniejszymi była pandemia, zmiany klimatu i kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mimo tych trudności udało się nam potroić skalę biznesu z Polską. Jest to możliwe także dlatego, że Polacy i Japończycy coraz częściej znajdują w sobie najlepszych partnerów - mówił ambasador Miyajima.

O wadze relacji polsko-japońskich dla całego Trójmorza mówił także minister Buda:

W relacjach polsko-japońskich w ostatnich latach dzieje się bardzo dużo. To się przekłada na pozytywny bilans handlowy. Widzimy duże zainteresowanie japońskich firm do inwestowania w Polsce. Dziś Japonia jest trzecim największym inwestorem w Polsce, drugim azjatyckim. Oczywiście biznes to przede wszystkim kalkulacja, dlatego tak ważne jest to, aby wykorzystać ten moment, w którym jesteśmy. Dzieje się tak, bo Polska potwierdziła swoją stabilność i swoje bezpieczeństwo po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bezpośrednio po tych wydarzeniach, przez chwilę widzieliśmy takie zawahanie ze strony biznesu, ale dziś obecność biznesu potwierdza to, że Polska jest krajem stabilnym i bezpiecznym. To ważne także z punktu widzenia Ukrainy, bo jesteśmy przecież także bazą wypadową pod rozbudowę Ukrainy. Z Japonią łączy nas nie tylko biznes, ale także rosyjskie sąsiedztwo i związane z tym niebezpieczeństwo, które doskonale znamy w naszych państwach - zauważył minister.

Słowa przedstawiciela rządu bardzo dobrze rezonowały z wypowiedziami prezesów polskich spółek z japońskim kapitałem, które od lat działają na polskim rynku. Przedsiębiorcy zgodnie podkreślali coraz lepszy klimat do japońskich inwestycji w Polsce, a także zwiększającą się wiedzę Japończyków na temat naszej ojczyzny. Podkreślali także, że wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii poprawy jakości prowadzenia biznesu, zwłaszcza w kwestiach dotyczących zmieniającego się otoczenia legislacyjnego.

Także po tych wypowiedziach przedstawicieli biznesu widać, że jesteśmy dziś nie tylko partnerami biznesowymi - podsumował tę część dyskusji ambasador Miyajima i dodał w języku polskim, że “dziś Polska i Japonia to dwa kraje kwitnącej przyjaźni”.

O tym, że nie tylko Polska, ale cały region Trójmorza jest świetnym partnerem do interesów z Japonią mówiła prezes BGK:

Trójmorze zajmuje się głównie trzema obszarami inwestycyjnymi: logistyką i transportem, energią oraz inwestycjami w przemysł cyfrowy. Łączna wartość inwestycji, które powinniśmy wybudować do 2030 roku, żeby jakość naszej infrastruktury była przynajmniej porównywalna do tej w zachodniej części Europy, to 650 mld euro. To ogromna kwota, z której największą część stanowią drogi i koleje, czyli kręgosłup i szkielet odpowiadający za rozwój gospodarczy. W tym 180 mld euro to ogromne inwestycje w infrastrukturę cyfrową, zaś ok. 100 mld euro to energetyka – wyliczała prezes Daszyńska-Muzyczka.

Szefowa BGK przypomniała, że w krajach Trójmorza mieszka w sumie 112 mln ludzi (ponad 20 proc. wszystkich obywateli UE), a kraje te cechuje obecnie najszybszy wzrost gospodarczy w Unii.

Między innymi dlatego jako region Trójmorza jesteśmy idealnym partnerem dla inwestorów japońskich – oceniła prezes BGK.

Prezes Daszyńska-Muzyczka przypomniała także, że na tę chwilę na terenie Polski działa ponad 350 japońskich firm, które w sumie tworzą ponad 53 tysięcy miejsc pracy. Jednocześnie, jak przypomniała szefowa BGK, w 2019 r. wartość polskiego eksportu do Japonii wynosiła 670 mln euro, podczas gdy wartość importu z Japonii do Polski sięgnęła 4,4 mld euro.

Według prezes BGK pokazuje to potencjał możliwej współpracy także ze strony polskich firm.

Chcemy pomagać rozwijać się zarówno polskim przedsiębiorcom w Japonii, jak i przedsiębiorcom japońskim w Polsce – wspomniała prezes Daszyńska-Muzyczka.

Prezes BGK i ambasador Miyajima wspólnie przypomnieli także dramatyczną historię blisko 900 polskich sierot, które Japończycy uratowali od tragicznego losu, umożliwiając im powrót do ojczyzny.

Inną kwestię, która również stanowi ważny element pracy BGK, podkreślono podczas dyskusji „Czy jesteśmy gotowi na ESG. Wyzwania i bariery dla ESG w Polsce”, w której wziął udział m. in. Patryk Darowski, dyrektor zarządzający BGK.

W debacie poruszono kwestie wdrażania zrównoważonych praktyk biznesowych w Polsce. Paneliści podkreślali, że rośnie wśród przedstawicieli rodzimego biznesu świadomość dotycząca kwestii związanych z ESG. Jak podkreślono, arcyważną rolę w tej kwestii odgrywa edukacja, której sprzyja chęć dzielenia się dobrymi praktykami we wdrażaniu ESG w firmach. Eksperci przyznawali, że edukować należy zarówno środowisko biznesowe, jak i pracowników, aby zamieniać idee na działania, których beneficjentami będą wszyscy.