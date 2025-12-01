Konfederacja już nie zagrozi PiS?

Problem PiS z Konfederacją przestał już istnieć – twierdzi publicysta tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn. Jego zdaniem spadek sondażowych wyników ugrupowania Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena ze średnio 20 do 14 proc. to efekt rażących błędów tego drugiego.

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Piotr Gursztyn analizuje trendy sondażowe w polskiej polityce. Publicysta stawia tezę, że Prawo i Sprawiedliwość jest niedoszacowane w badaniach a sytuacja partii nie wygląda tak źle, jak chcieliby to namalować jej przeciwnicy. I o ile Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna może jeszcze „polować” na rozczarowanych wyborców PiS, to dla „dużej” Konfederacji to łowisko zostało już zamknięte.

„Problem PiS z większą z tych partii, czyli Konfederacją, przestał już istnieć. Głównie za sprawą licznych błędów Sławomira Mentzena, który atakując partię Jarosława Kaczyńskiego, przekroczył zbyt wiele granic. Zraził do siebie ideowy prawicowy elektorat, z którego jakaś część wcześniej zerkała na Konfederację” – twierdzi Piotr Gursztyn.

Efektem tych błędów jest sondażowa stagnacja Konfederacji. Średnia wyników tej partii to obecnie około 14 procent. Jeszcze w marcu br. oscylowała ona wokół 20 proc. poparcia.

