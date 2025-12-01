Ta firma po Zachodniej przebuduje stację Warszawa Wschodnia?

Budimex, po zakończeniu modernizacji stacji Warszawa Zachodnia, przygotowuje ofertę na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia. Traktuje ten kontrakt priorytetowo – poinformował prezes Artur Popko.

„Przetarg na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia jest w kręgu naszych zainteresowań i pracujemy nad przygotowaniem do tej inwestycji. Termin składania ofert mija w grudniu. Traktujemy ten kontrakt priorytetowo – pod względem skali i złożoności jest porównywalny z projektem Warszawy Zachodniej” – powiedział PAP Biznes prezes.

Przetarg o wartości 4 mld zł

27 sierpnia 2025 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg o wartości ok. 4 mld zł na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia. Warszawa Wschodnia to druga pod względem liczby obsługiwanych pociągów stacja kolejowa w stolicy. W ciągu doby przejeżdża przez nią prawie 1000 pociągów, w tym około 280 dalekobieżnych i 670 aglomeracyjnych.

W piątek Budimex przekazał do eksploatacji stację Warszawa Zachodnia, w tym halę główną oraz poziom -1. Wartość całej inwestycji realizowanej dla PKP PLK wyniosła 2,7 mld zł.

„To jeden z największych kontraktów realizowanych przez naszą spółkę. Przebudowa największego węzła kolejowego w Polsce, pod ruchem około 1000 pociągów na dobę, przy zachowaniu obsługi pasażerów, wymagała absolutnej precyzji” - powiedział prezes.

Dodał, że w szczycie prac na kontrakcie było nawet 700 osób i 250 jednostek sprzętu, pracujących 24/7. „W trakcie realizacji tego projektu zbudowaliśmy silne kompetencje w prowadzeniu złożonych, multidyscyplinarnych inwestycji. To doświadczenie stanowi dla nas solidną bazę do skutecznej realizacji kolejnych kontraktów w obszarze budownictwa kolejowego. Bardzo podobną inwestycją będzie przebudowa stacji Warszawa Wschodnia” – ocenił Popko.

Warszawa Wschodnia – „projektuj i buduj”

Jak wyjaśnił prezes, przetarg na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia ma inną formułę niż zrealizowana modernizacja Warszawy Zachodniej, bo to postępowanie w formule „projektuj i buduj”. Jest to kontrakt o bardzo dużej wartości, ale również w zurbanizowanym terenie.

„Przy tak skomplikowanych kontraktach wiele kwestii jest trudnych do przewidzenia jeszcze przed rozpoczęciem prac. Przy przebudowie Warszawy Zachodniej napotkaliśmy szereg nieoczekiwanych wyzwań – od kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną, po konieczność ciągłej korekty organizacji robót przy zachowaniu pełnego ruchu pociągów i obsługi pasażerów” – dodał.

Zdaniem prezesa, ostatnie dwa lata były dość wymagające dla branży kolejowej, ale sytuacja uległa zmianie, bo rośnie wartość przetargów ogłaszanych przez PKP PLK – w 2025 r. ma wynieść ok. 26 mld zł.

„W 2026 r. wartość przetargów ma być niższa – PKP PLK zapowiada 9 mld zł, ale mimo wszystko plany do 2030 r. są obiecujące. Do tego należy pamiętać o kontraktach w ramach CPK, gdzie jest komponent kolejowy związany z budową lotniska. Długoterminowo więc perspektywy są dobre” – ocenił Popko.

„Łącząc plany PKP PLK i CPK widać, że w segmencie kolejowym będzie więcej pracy niż w np. w segmencie drogowym” – dodał.

Zdaniem prezesa, w 2026 r. można oczekiwać ogłoszeń przetargów i podpisywania umów w ramach CPK.

„Niektóre inwestycje prawdopodobnie wejdą już w fazę realizacji, jednak w przyszłym roku będzie to wciąż etap wstępny i obejmie jedynie część kontraktów” – dodał.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Ekologiczne” jajka… z ukraińskich klatek

Uparli się! Zrobią korytarz Tuska z Berlina do Poznania?

Problem z demografią? Chorwaci już wdrażają polski pomysł

»»Polska potęgą w eksporcie żywności! – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24