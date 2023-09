A. Duda o filmie Agnieszki Holland: Wspiera Białoruś

Reżim białoruski od dwóch lat prowadzi przeciw nam akcję hybrydową, którą ten film wspiera - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda w TVN24 pytany o film Agnieszki Holland „Zielona granica”.

Prezydent zaznaczył, że reżim białoruski od dwóch lat prowadzi przeciw nam akcję hybrydową, którą ten film wspiera. Dodał, że w Mińsku i Moskwie przyjęto ten film z radością. Podkreślił, że filmu nie widział i nie wybiera się na niego. „Poczekam aż w jakieś telewizji go pokażą. Nie będę ekstra płacił, żeby to obejrzeć” - dodał.

Prezydent był pytany o słowa dotyczące filmu Holland, „czy serio uważa, że rodacy, którzy pójdą na film Agnieszki Holland są +świniami+”.

Prezydent podkreślił, że to był cytat. „Powiedziałem, że cytuję wypowiedź przedstawicieli polskich służb, Straży Granicznej, którzy oglądali ten film i wypowiadali się na ten temat w mediach” - zaznaczył Duda.

„Mówiłem, że się nie dziwię w sytuacji gdy prawdą jest to, co oni mówią, że jest to film, który oczernia straż graniczną, który pokazuje ich niemalże jako sadystów - a takie były wypowiedzi. Że jest to film antypolski, pokazuje zafałszowany obraz działania polskich służb, pokazuje nas jako naród, który nie chce przyjmować innych na swoje terytorium - naród, który przyjął w ostatnim czasie miliony uchodźców z Ukrainy. To jest robienie filmu, który w istocie jest antypolski, co uważam za głęboko nieprzyzwoite” - podkreślił prezydent.

Przypomniał, że miliony Polaków otworzyły serce i przyjęły uchodźców z Ukrainy. „Jak się czują ci ludzie, którzy dzisiaj patrzą, że zamiast uznana reżyserka zrobić film, jak Polacy otwierają swoje serca i przyjmują uchodźców, którzy uciekają przed wojskami rosyjskimi, robi film oczerniający polskie służby i Polaków. Ja się z tym nie zgadzam, bo jestem prezydentem i moim obowiązkiem jest się z tym nie zgadzać” - zaznaczył Duda.

Już po pierwszych przekazach o treści filmu, związkowcy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wydali oświadczenie na jego temat, kwitując go stwierdzeniem „tylko świnie siedzą w kinie”.

pap, jb