Prezydent: Odpowiedzią na agresję - silne NATO

Odpowiedzią na rosyjski imperializm musi być wzmocnienie armii państw NATO - powiedział w środę w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Oświadczył, że nie zejdzie z drogi przekonywania innych państw Sojuszu do zwiększenia wydatków na obronność do minimum 3 proc. ich PKB.

Prezydent podczas orędzia w Sejmie podkreślił, że jeszcze za czasów poprzedniego rządu podjęto „fundamentalne, przełomowe decyzje, z których pierwsze były podejmowane zanim Rosja dokonała pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Ocenił, że wyznaczyły one „niezwykle ambitną, ale absolutnie konieczną linię procesu modernizacji” polskiej armii.

Dodał, że po zmianie władzy podpisano m.in. „spektakularny” kontrakt na zakup śmigłowców bojowych Apache oraz inne umowy, które - jak ocenił - stanowią przykłady kontynuacji „ambitnej linii modernizacyjnej”. Podkreślił, że z zadowoleniem przyjmuje zawarcie tych umów i kontynuację wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć.

Prezydent podziękował wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi zarówno za doprowadzenie do podpisania tych kontraktów, jak i dobrą współpracę w zakresie bezpieczeństwa, a także za zainicjowany przez niego program nowoczesnego wyposażenia indywidualnego żołnierzy.

Duda zaznaczył, że Polska może być dumna z tego, że daje przykład innym krajom wydając ponad 4 proc. PKB na obronność i planując wydanie na ten cel w przyszłym roku 4,7 proc. PKB. Podkreślił, że obecne niebezpieczne czasy wymagają odważnych i dalekowzrocznych decyzji. Dlatego, przypomniał, w marcu złożył propozycję zwiększenia wydatków na obronność przez wszystkie kraje NATO co najmniej do 3 proc. ich PKB.

Nie zejdę z drogi przekonywania do tego rozwiązania, ponieważ jest to jedyna droga do zapewnienia Europie bezpieczeństwa, odpowiedzią na rosyjski imperializm musi być wzmocnienie armii państw Sojuszu.