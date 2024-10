Szef PiS: Prezydent powiedział samą prawdę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że prezydent Andrzej Duda w sejmowym orędziu powiedział prawdę o tym, co dzieje się w Polsce. Dodał, że sejmowe wystąpienie premiera Donalda Tuska jest kolejnym aktem łamania konstytucji.

Prezydent wygłosił w środę w Sejmie orędzie, podczas którego krytykował m.in. zapowiadaną przez rząd strategię migracyjną, czy wytykał rządzącym „stygmatyzowanie sędziów”. Po prezydencie głos na mównicy zabrał premier Donald Tusk.

„Prezydent powiedział prawdę, a przynajmniej bardzo dużą część prawdy o tym, co dzieje się w Polsce” - ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Po zabraniu głosu przez Tuska, posłowie PiS opuścili salę plenarną. Kaczyński powiedział dziennikarzom - odwołując się do art. 140 Konstytucji - że premier nie miał do tego prawa, nazywając to „kolejnym aktem łamania konstytucji”. Art. 140 Konstytucji stanowi, że prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, a orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

„(Tusk) wiedział, że to, co powiedział prezydent, to jest po prostu prawda, to część prawdy i (on) wie, że jakoś musi odpowiedzieć, bo inaczej być może jakaś część jego elektoratu mogłaby być zaniepokojona, ale to nie oznacza, że ma prawo łamać konstytucję” - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, premier powinien był wyjść z sali i zorganizować „jakąś inną konferencję”.

PAP/ as/