Mniejsza aktywność kupujących na rynku węgla

Na międzynarodowym rynku węgla, o wysokiej jakości opałowej, kupujący byli w grudniu znacznie mniej aktywni niż zazwyczaj w tym okresie – informuje Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Zapasy węgla w ostatnim tygodniu minionego miesiąca zapasy węgla, w centrum przeładunkowym ARA, wyniosły 5,5 mln ton i były o 800 000 ton niższe niż na początku 2023 r.

Eksperci ARP piszą, że 13 grudnia zakończył się szczyt klimatyczny ONZ, COP28, który został okrzyknięty przez światową prasę „historycznym” bądź „przełomowym”, ponieważ pierwszy raz, w treści globalnego paktu na rzecz walki ze zmianami klimatu, zawarto zapis wzywający kraje do transformacji energetycznej prowadzącej do odejścia od paliw kopalnych.

Przypominają, że zgodnie z opublikowaną w grudniu przez Międzynarodową Agencję Energetyczną IEA (International Energy Agency) prognozą, globalne zużycie węgla kamiennego po 2023 r. będzie maleć, a największa dynamika spadku zużycia będzie odnotowywana w rozwiniętych gospodarkach Zachodu.

„Głównymi ośrodkami światowego popytu na węgiel pozostaną największe z rozwijających się gospodarek Azji, tj. Chiny, Indie oraz Indonezja. Globalny popyt na węgiel, jak szacuje IEA, ma spaść o 2,3 proc. do 2026 r. w porównaniu z 2023 r. Przyszłość węgla leży w rękach Chin, które obecnie zużywają go tyle co reszta świata razem wzięta. Wg grudniowej prognozy Sinopec, zużycie węgla w Państwie Środka osiągnie szczyt ok. 2025 r. Jak szacuje IEA, globalny handel węglem do 2026 r. skurczy się o ok. 12 proc.” – czytamy w analizie.