P. Kukiz: Żołnierze są w sposób bezczelny szkalowani

Chcę wyrazić swoją solidarność z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji, którzy są w sposób bezczelny szkalowani - powiedział w piątek na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu Paweł Kukiz. Lider Kukiz‘15 podkreślił w TVP Info, że zawsze z szacunkiem odnosił się do polskiego munduru.

Kukiz, który będzie startował do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy, zaznaczył, że przyjechał na polsko-białoruską granicę, by wyrazić swoją solidarność z żołnierzami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, którzy chronią polskich granic, a którzy są - jak mówił - „w sposób bezczelny szkalowani, szykanowani przez tzw. niezależne media, padają ofiarą rożnego rodzaju pomówień, konfabulacji, na których nieuczciwi ludzie robią sobie tzw. karierę”.

Kukiz zadeklarował, że w piątek weźmie udział w akcji „Łańcuch Poparcia” w Mielniku. Zapewnił, że w jego przypadku nie ma to aspektu politycznego.

Zawsze odnosiłem się z szacunkiem do polskiego munduru, pracy polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Tak zostałem wychowany. Moi dziadkowie służyli w policji państwowej, w Wojsku Polskim, zostali wymordowani, część z nich przez Sowietów, część przez Niemców. Nie dam nigdy w życiu dopuścić do tego, by polski orzeł, polski mundur był opluwany, szykanowany i by służył jako pretekst do zarabiania grubej kasy w lewackich środowiskach - zaznaczył polityk.