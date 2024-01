Elektroniczna wizytówka pracownika banku

Weryfikacja rozmówcy przez telefon jest możliwa, nigdy wcześniej jednak nie była tak prosta i pewna. W trosce o bezpieczeństwo kontaktów telefonicznych między klientami a pracownikami, Bank Pekao S.A. wdrożył dodatkowe zabezpieczenie, umożliwiające identyfikację pracownika przez odporne na spoofing kanały, takie jak bankowość elektroniczna i aplikacja PeoPay. Aplikacja, o której mowa, zgodnie z wynikami badania Digital Banking Maturity 2022 przeprowadzonego przez Deloitte, należy do 15. najlepszych aplikacji bankowych na świecie.

Tym razem Bank Pekao S.A., doceniany w zakresie bankowości elektronicznej zarówno przez ekspertów, jak i klientów, poszedł o krok dalej, umożliwiając nam podczas rozmowy telefonicznej zweryfikowanie tożsamości dzwoniącego do nas pracownika, który po wysłaniu do klienta powiadomienia push w aplikacji PeoPay, zostawia w serwisie internetowym Pekao24 swoją wizytówkę.

Klient, kontynuując rozmowę, bez problemu może zweryfikować swojego rozmówcę, poprzez sprawdzenie jego danych z otrzymanymi na swoje konto informacjami. Aby osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa, zrezygnowano w tym przypadku z powiadomień wysyłanych za pomocą SMS-ów.

Jak podkreśla Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao, bezpieczeństwo środków klientów to priorytet dla Banku, który wprowadza nowe rozwiązanie chroniące przed spoofingiem, czyli działaniami polegającymi na podszywaniu się pod pracowników banku lub pod numer telefoniczny infolinii.

Wiemy, że spoofing jest popularną metodą, jaką próbują wykorzystywać różnego rodzaju oszuści, najczęściej sugerując jakieś finansowe zagrożenie dla klienta banku. W tak wykreowanej sytuacji dużą rolę grają emocje, przez które klient może stracić czujność. Apelujemy oczywiście o ostrożność oraz by nigdy nie podawać haseł, loginów do kont czy kodów BLIK – dodaje Remigiusz Hołdys.

Niestety z takimi sytuacjami musimy się liczyć, poruszając się w wysoko rozwiniętej technologicznie przestrzeni. Odbierając telefon w sprawie fikcyjnego kredytu czy wątpliwej transakcji nie mieliśmy do tej pory pewności, czy dzwoniący do nas rzekomy pracownik banku nie jest zwykłym oszustem. Jednocześnie bezpieczne połączenia telefoniczne to także otwarcie na nowe możliwości, niosące ze sobą zarówno wygodę, jak i szybkość obsługi.

Wygoda klientów i dostępność oferty banku w kanałach zdalnych jest dla nas bardzo ważna, dlatego od lat rozwijamy serwis internetowy Pekao24 oraz aplikację mobilną PeoPay. Od teraz nasi klienci dzięki przekierowaniom zyskają szybki i bezpośredni dostęp do produktów i usług banku, którymi są zainteresowani. Funkcjonalność jest dostępna zarówno podczas spotkania w oddziale oraz w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem oddziału lub infolinii – podkreśla Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych.

Funkcjonalność zapewnia nam szybki i bezpośredni dostęp do produktów i usług poprzez przekierowanie w kanałach zdalnych, podobnie jak w przypadku wizytówki. Po otrzymaniu powiadomienia push w aplikacji PeoPay lub po przekierowaniu w serwisie Pekao24 możemy, po zalogowaniu, szybko i bezpiecznie dotrzeć do interesujących nas produktów bankowych.

Jestem przekonany, że wprowadzone rozwiązania zdecydowanie zwiększą komfort obsługi naszych klientów – zapewnia Bartosz Zborowski.

Informacje na stronie Banku wskazują, że z aplikacji PeoPay korzysta już ponad 3,4 mln klientów. Umożliwia ona korzystanie z usług Banku Pekao S.A. bez wychodzenia z domu. Dzięki niej można w każdym momencie sprawdzić stan konta, obsługiwać karty, lokaty, a także dokonywać płatności telefonem, w każdym miejscu i o każdej porze.