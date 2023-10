Nowy elektryk od Huawei! Zostawi Model S Tesli w tyle?

W Chinach rusza sprzedaż pierwszego elektrycznego auta z technologią Huawei na pokładzie. Model Seres SF5 dzięki trybowi rozszerzonego zasięgu może pokonać do tysiąca kilometrów. Auta będą dostępne we flagowych sklepach marki Huawei w całych Chinach. Cena Seres SF5 wyniesie od ok. 126 do 143 tys. złotych zależnie od wersji