Waldemar Buda: PKB w tym roku będzie w granicach 1 proc.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda spodziewa się wzrostu PKB na poziomie ponad 1 proc. w 2023r - wynika z wypowiedzi ministra. W jego ocenie, każdy kolejny kwartał będzie lepszy w stosunku do poprzedniego.

„Najtrudniejszy był II kwartał. Proszę pamiętać, że to jest wprost proporcjonalne do wysokości stóp procentowych i kosztów pieniądza w gospodarce. Wtedy zanikają inwestycje i mieliśmy taką sytuację, ale dzisiaj jesteśmy w trendzie spadkowym stóp procentowych. Mieliśmy już obniżkę. PMI wzrósł […] i teraz mamy absolutnie trend wzrostowy, czyli jest szansa na to, że każdy kolejny kwartał będzie lepszy w stosunku do poprzedniego” - powiedział Buda w radiu Plus.

„Już mamy trzeci, który będzie lepszy i myślę, że kolejny, czwarty 2023 również” - dodał.