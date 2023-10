Ruszył nabór firm do Programu Partnerskiego Expo 2025 Osaka

Podczas „PAIH Forum Biznesu” ogłoszono rozpoczęcie naboru polskich firm do Programu Partnerskiego w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH)

Program Partnerski stanowi cześć programu gospodarczego, będącego kluczowym elementem udziału Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai. Zgłoszenia do Programu Partnerskiego przyjmowane są do 30 czerwca 2024 roku.

Program Partnerski to tylko jedna z inicjatyw, którą przygotowaliśmy w ramach programu gospodarczego udziału Polski w Expo 2025 Osaka, Kansai. Jako instytucja kompleksowo wspieramy umiędzynarodowienie polskich firm. Obecność na Expo to okazja do promocji polskich firm, ale także szansa na nawiązanie strategicznych partnerstw międzynarodowych, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz eksplorację nowych rynków - powiedział prezes PAIH Paweł Kurtasz, cytowany w komunikacie.

W ramach Programu Partnerskiego przewidziano następujące kategorie współpracy dla firm:

- partner wyposażenia Pawilonu Polski,

- partner wydarzeń towarzyszących,

- sponsoring wydarzeń towarzyszących,

- partnerstwo strategiczne, podano także.

Zachęcam polskich przedsiębiorców do udziału w Programie Partnerskim. To wyjątkowa okazja, by włączyć się w promocję naszego kraju i podzielić się swoją wizją, innowacyjnością oraz rozwiązaniami biznesowymi na arenie międzynarodowej. Dzięki takim inicjatywom możemy budować rozpoznawalność marki polskich produktów i usług na świecie - powiedział Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai Grzegorz Piechowiak.

Podczas Wystawy Expo w Japonii odbędą się wydarzenia biznesowe, zorganizowane przez PAIH, które mogą pomóc polskim przedsiębiorcom zaprezentować swoje produkty i usługi oraz nawiązać nowe kontakty podczas Expo. Oferta kierowana jest zarówno do dużych, jak i małych firm. Program obejmuje m.in.: cykl szkoleń o rynku japońskim, misje biznesowe, Polsko-Japońskie Fora Gospodarcze i wydarzenia branżowe, podkreślono.

Program Partnerski postrzegamy jako jeden z elementów opowieści o Polsce i Polakach, naszej kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Już teraz do naszego zespołu docierają sygnały od przedsiębiorców, którzy w Programie Partnerskim upatrują swojej szansy na zaprezentowanie się na japońskim rynku. Liczymy zatem, że otrzymamy ciekawe propozycje współpracy - podsumowała zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai Eliza Klonowska-Siwak.

Realizacja polskiego programu gospodarczego podczas Expo 2025, Osaka, Kansai skupiona będzie w szczególności na branżach, które zostały zdefiniowane jako branże o największym potencjale eksportowym na rynki azjatyckie i uznane za najbardziej priorytetowe w relacjach handlowych z Japonią. Należą do nich: sektor medyczny i farmaceutyczny, sektor kosmetyczny, sektor IT/FinTech, sektor zielonych technologii (w tym, branża wodorowa), sektor rolno-spożywczy (w tym AgriTech), sektor gamingowy.

Głównym mottem polskiej obecności na Wystawie Światowej Expo 2025 będzie „Polska. Dziedzictwo, które napędza przyszłość” („Poland. Heritage that drives the future”).

Światowa Wystawa Expo 2025 w Osace, Kansai w Japonii odbędzie się w terminie od 13 kwietnia do 13 października 2025 r. pod hasłem „Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia” („Designing Future Society for Our Lives”). Przewidywane 28,2 mln wizyt na terenie Wystawy - 150 krajów i 25 organizacji międzynarodowych.

Za udział Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai odpowiedzialna jest PAIH, instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

ISBnews/KG