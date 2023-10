Jak Palikot odda kasę? „Będzie hit”

Palikot zaproponował jak chce oddać kasę wierzycielom. Będzie hit xD_

1. Jeśli pożyczyłeś Palikotowi mniej niż 10 500 złotych, to dostaniesz 80% kasy w 48 (!) ratach xD. No i żadnych odsetek umownych, ustawowych, etc.

2. Jeśli pożyczyłeś Palikotowi mniej niż 200 tysięcy złotych (i więcej niż w pkt 1), to dostaniesz 25% kasy w 120 (!) ratach, a do tego resztę w AKCJACH spółki.

3. Jeśli pożyczyłeś Palikotowi więcej niż 200 tysięcy, to dostaniesz 5% kasy 120 ratach i resztę w AKCJACH spółki.