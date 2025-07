Inflacja wkrótce w ryzach, ale zagrożeń nie brakuje

Trwały powrót inflacji konsumenckiej CPI do celu NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) nastąpi w I kw. 2026 r., wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Bilans czynników niepewności dla dynamiki inflacji CPI w horyzoncie projekcji jest zbliżony do symetrycznego. Czynnikiem niepewności dla projekcji są także przyszłe działania regulacyjne w zakresie cen energii.

„Inflacja CPI po osiągnieciu swojego najwyższego poziomu w I kw. 2025 r. (4,9 proc. r/r), w III kw. powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.), ale w IV kw. ponownie wzrośnie (do 3,6 proc. r/r). Zgodnie z wynikami projekcji - przy założeniu stałych stóp procentowych NBP - trwały powrót dynamiki cen konsumenta do przedziału (1,5 proc.-3,5 proc.) nastąpi w I kw. 2026 r” - czytamy w „Raporcie o inflacji”.

Jakie prognozy inflacji?

Inflacja konsumencka CPI wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 3,9 proc. r/r w br., 3,1 proc. w 2026 r. i 2,4 proc. w 2027 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

W III kw. 2025 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 2,9 proc., - w IV kw. - 3,6 proc.. W 2026 r. będzie to odpowiednio - w kolejnych kwartałach: 3,5 proc., 3,2 proc., 3,1 proc. i 2,7 proc., zaś w 2027 r.: 2,6 proc., 2,5 proc., 2,3 proc. i 2,1 proc.

Ceny energii czynnikiem ryzyka w długim terminie

„Taki kształt ścieżki inflacji CPI na przestrzeni 2025 r. w istotnym stopniu determinują działania regulacyjne w zakresie cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. W szczególności od 1 lipca br. obniżą się ceny gazu dla gospodarstw domowych, ale przy jednoczesnym przywróceniu pobierania opłaty mocowej oraz założonym wygaśnięciu mechanizmu ceny maksymalnej na energię elektryczną od IV kw. W kierunku spadku inflacji w III kw. br. oddziałuje ponadto efekt bazy związany z częściowym odmrożeniem cen energii elektrycznej w lipcu 2024 r.” - czytamy dalej.

Wskazano również, że w 2025 r. proces dezinflacji będzie spowalniać wciąż wysoka dynamika cen administrowanych, w tym opłat za wywóz śmieci, zaopatrywanie w zimną wodę i odprowadzanie nieczystości, oraz podwyższona dynamika cen towarów akcyzowych ze względu na podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe i ich substytuty.

Czynnikiem niepewności dla projekcji są także przyszłe działania regulacyjne w zakresie cen energii.

„Zgodnie z ustawą uchwaloną w listopadzie 2024 r.46, od 1 lipca br. zostanie wznowione pobieranie opłaty mocowej od gospodarstw domowych. Z końcem września br. wygaśnie również mechanizm ceny maksymalnej na energię elektryczną (ustalonej na poziomie 500 zł/MWh), a rachunki gospodarstw domowych będę rozliczane według taryf zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obecnie wynoszących średnio około 623 zł/MWh). Przy założeniu braku zmiany taryf na energię elektryczną, w IV kw. br. nastąpi zatem istotny wzrost przeciętnego rachunku za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Należy jednak zaznaczyć, że przyszły poziom taryf jest obarczony wysoką niepewnością” - czytamy dalej.

Działania Unii Europejskiej wpłyną na inflację

NBP podał też, że istotnym czynnikiem, który może mieć potencjalnie bardzo duży wpływ na ścieżkę cen energii i inflacji CPI w 2027 r., jest planowane rozszerzenie systemu handlu emisjami CO2 w państwach członkowskich UE na nowe sektory, tj. transport drogowy i budownictwo (EU ETS2).

„Gdyby założyć pełne przełożenie cen uprawnień do emisji na ceny paliw, wówczas wzrost kosztów emisji tony CO2 o 10 zł przyczyniłby się bezpośrednio do podniesienia inflacji CPI o 0,08 pkt proc.” - czytamy w raporcie.

Inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 3,4 proc. r/r w br., 3,2 proc. w 2026 r. i 2,6 proc. w 2027 r., podał bank centralny.

Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP. Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2025 r. do IV kw. 2027 r. - punktem startowym projekcji jest I kw. 2025 r. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, w tym stopie referencyjnej równej 5,25 proc., z uwzględnieniem danych dostępnych do 9 czerwca 2025 r. (cut-off date).

